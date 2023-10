350 Fans sahen Derbyspektakel

Über 350 Zuschauer fanden sich am Samstagnachmittag auf dem Sportplatz in Pfaffendorf zusammen. Das Derby zwischen Eintracht Pulkautal und der SG Obritz/Hadres-Markersdorf stand an. Dabei stand vor allem die Rivalität zwischen der Eintracht und Hadres im Vordergrund.

„Das Spiel gegen Hadres war in den letzten Jahren immer unser Derby. Obritz war eher ein kleineres Derby, weil sie schon länger in der 1. Klasse spielen“, erklärte SVEP-Obmann Helmut Dundler. Die Partie brauchte dabei nicht lang, um in die Gänge zu kommen. Nach fünf Minuten zeigte Schiedsrichter Abdul Bayrakdar zum ersten Mal die Gelbe Karte her. Kurze Zeit später führten die Pulkautaler schon mit 1:0 durch einen Standard. Auch der Ausgleich der Spielgemeinschaft fiel durch einen ruhenden Ball – Michal Votoupal versenkte einen direkten Freistoß im Netz. Bitter für die Eintracht: In dieser Situation verletzte sich Keeper Jörg Schaludek, er flog mit der Brust gegen die Stange und konnte nicht mehr weitermachen. Sein Trainer Max Pabst klärte auf: „Er hat nicht gescheit Luft bekommen, sollte aber nächste Woche wieder da sein.“

Der eine Gattermayer fliegt, der andere trifft

Als der Ausgleichstreffer fiel, war Obritz/Hadres bereits in Unterzahl. Schon in der 15. Spielminute flog Markus Gattermayer mit glatt Rot vom Platz. Weil die Gäste fortan um einen Mann weniger waren, boten sich für die Eintracht immer bessere Konterchancen. Durch ein weiteres Standardtor und einen Konter stellte die Pabst-Elf später auf 3:1.

Dann kam aber Lukas Gattermayer, besserte den Fehler seines Bruders quasi wieder aus und erzielte den Anschlusstreffer. Der Ausgleich sollte der SG nicht mehr gelingen, die Chancen dazu waren aber da. Die beste Möglichkeit hatte Sebastian Ofner fünf Minuten vor Schluss. Aus fünf Metern schoss er allein vor dem Torhüter daneben. „Es sollte einfach nicht sein“, konstatierte Obritz/Hadres-Trainer Daniel Zöhrer und sprach von einem „von der Aufregung und Spannung her“ guten Derby.

SVEP-Coach Pabst hatte doppelten Grund zu Freude. Neben dem Derbysieg wurde Pabst auch noch Vater einer Tochter. „Für uns alle war es ein schöner Tag. Wir gratulieren ihm herzlich zur Geburt seiner Tochter. Nach dem Match wurde dann natürlich noch gefeiert“, so Obmann Dundler.