Spätes Siegtor reicht

Werbung

Enzersfeld – Hadres 1:0. Die erste Top-Chance hatten die Außenseiter aus Hadres. Jiri Mica vergab aus guter Position. Danach waren ausschließlich die Enzersfelder gefährlich. Richard Strauss schoss nach einer Flanke von Matthias Schwarz drüber (10.), Lukas Wacek (22.) und Strauss (27.) scheiterten innerhalb von wenigen Minuten jeweils per Volley. Lukas Gottwald startete in der 40. Minute ein Solo. Wieder passte der Abschluss nicht, womit der SCE mit einem 0:0 in die Pause ging. Hadres-Innenverteidiger Lukas Hannak bekam schon in der 15. Minute einen Ellbogen ab, zog sich dabei eine Schnittwunde zu. Hannak wollte jedoch weitermachen, tat dies auch bis zu seiner Auswechslung in der 55. Minute. „Da ist mir schlecht und schwindelig geworden“, erklärte dieser selbst.

Comebacker Steiner entschied erneut das Spiel

In Halbzeit zwei schalteten die Hausherren noch einen Gang nach oben, die Kraml-Elf war ständig in der Hälfte der Hadreser präsent. Ein Strauss-Kopfball ging infolge einer Schwarz-Ecke an die Stange. In der 64. Spielminute verfehlte Kevin Steiner per Kopf aus kurzer Distanz. Für den offensiven Mittelfeldspieler war es erst das zweite Spiel nach einer längeren Pause. Steiner fiel aus, weil er in den letzten Monaten beim Bundesheer war. „Bei hundert Prozent ist er noch nicht, aber man hat wieder gesehen, wie wichtig er ist“, freute sich sein Trainer Christian Kraml über die Rückkehr des Mittelfeldspielers, der schon im letzten Spiel gegen Großrußbach für das wichtige 3:3 sorgte.

Auch in dieser Begegnung war Steiner maßgeblich am Ausgang beteiligt. Nachdem Steiner seinen Gegenspieler mit einer Zidane-Rolle ausstiegen ließ, wurde er im Strafraum gefoult. Innenverteidiger Sasa Jovanovic nahm sich die Kugel selbstbewusst und verwertete in der 83. Minute souverän zum 1:0-Endstand. Hadres-Tormann Ondrej Osmera hatte diesmal keine Chance, präsentierte sich ansonsten aber sehr stark. „Er hat uns wirklich im Spiel gehalten“, gab Hannak zu.

Die Stimmen zum Spiel:

Lukas Hannak, sportlicher Leiter, UFC Hadres-Markersdorf: „Wir haben uns dagegengestemmt. Enzersfeld war zwar besser, aber derzeit verlieren wir immer knapp. Für so eine kämpferische Leistung wäre ein Punkt okay gewesen. Wären wir Achter oder Neunter, dann hätten wir da auch einmal einen Punkt geholt.“

Christian Kraml, Trainer, SC Enzersfeld: „Eigentlich war das unsere stärkste Saisonleistung. Die Tore haben leider nur gefehlt. Da musst du normal 3:0 oder 4:0 gewinnen.“

Statistik:

Enzersfeld / W. - Hadres-Markersdorf 1:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (83., Elfmeter) Jovanovic

Karten: Gassler (63., Gelbe Karte Foul), Jovanovic (56., Gelbe Karte Foul)Osmera (82., Gelbe Karte Foul)

Enzersfeld / W.: Muhr, Gassler, Gottwald, Wacek, Wamser, Hörhager, Jovanovic (90+2. Niklas), Steiner, Triebelnig, Strauss (86. Kosnopfl), Schwarz (63. Nemetzek)

Hadres-Markersdorf: Sakac, Mica, Gasparovic, Loiskandl (84. Ernst), Kornherr, Osmera, Wollner, Votoupal, Hannak Florian, Neubauer Daniel, Hannak Lukas (57. Zeissl)

180 Zuschauer, Schiedsrichter: Mohamed Habrour