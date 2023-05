Verkehrte Welt

Enzersfeld/W. - Hausleiten 2:1. Nachdem das Korneuburger Bezirksduell ausgeglichen anfing, nahm Hausleiten mit dem Führungstreffer das Spiel in die Hand. In der 23. Spielminute drückte Matthias Überraker nach Hereingabe vom Flügel den Ball über die Linie. Bis zur Pause vergaben die Gäste einige Hochkaräter. David Freyler vergab nach Vorlage von Kevin Todorovic, ebenso erging es Matos Loskot. Christoph Mayer traf bei seinem Abschluss von der rechten Seite nur die Stange. Enzersfeld wurde einmal beinahe durch Richard Strauss gefährlich. SVH-Schlussmann Wolfgang Jungwirth kam jedoch vorher zur Kugel.

Torschütze verpasste das 0:2 mehrmals

Nach dem Seitenwechsel hatte Überraker einige Möglichkeiten auf seinen zweiten Treffer. Unter anderem spielte ihn Todorovic frei, wonach er kläglich vergab. Zusätzlich rettete Sasa Jovanovic auf der Linie. Die Hausleitner vergaben in der Folge Chance nach Chance und um die 70. Minute war deshalb der Knackpunkt erreicht. „Die Moral war gebrochen, wir hatten den Sieg wirklich in der Hand“, konstatierte Hausleitens sportlicher Leiter Johannes Holzweber.

Zuvor verletzte sich der in der Pause eingewechselte Sebastian Hajek. Der 21-jährige wurde von ein SVH-Spieler in der Nähe der Outlinie umgestoßen. Hajek erlitt einen Schlüsselbeinbruch. „Der ganze Verein wünscht ihm gute Besserung“, so sein Trainer Christian Kraml. Nur sechs Minuten später traf Strauss per Volley ins Kreuzeck. Für den Stürmer ist es das erste Ligator im Jahr 2023. In der Schlussphase schoss Alexander Nemetzek aus vielversprechender Position daneben, machte es aber wenige Momente später besser. Nach einem Pass in die Tiefe von Lukas Wacek schob Nemetzek zum 2:1-Endstand in der 89. Minute ein.

Die Stimmen zum Spiel:

Christian Kraml, SC Enzersfeld, Trainer: „Ein sehr schmeichelhafter Sieg. Hausleiten war besser. Diesmal waren wir sehr effizient. Für die kämpferische Leistung haben wir uns belohnt. Die Mannschaft hat nie aufgegeben.“

Johannes Holzweber, SV Hausleiten, sportlicher Leiter: „Normalerweise hätten wir das 1:5 gewinnen müssen. Mit den Chancen gewinnst du normal zwei Matches. Bis zur 70. Haben wir wirklich gut gespielt.“

Statistik:

Enzersfeld / W. - Hausleiten 2:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (23.) Überraker, 1:1 (72.) Strauss, 2:1 (89.) Nemetzek

Karten: Strauss (77., Gelbe Karte Unsportl.), Kosnopfl (8., Gelbe Karte Foul), Wamser (59., Gelbe Karte Foul), Gassler (45., Gelbe Karte Foul)Loskot (86., Gelbe Karte Foul), Mayer (29., Gelbe Karte Unsportl.), Mayer (75., Gelbe Karte Foul)

Enzersfeld / W.: Nemetzek, Wamser, Gottwald, Triebelnig, Hörhager, Jovanovic, Gassler, Wacek, Strauss, Schwarz, Kosnopfl (HZ. Hajek)

Hausleiten: Jungwirth Wolfgang, Überraker, Mayer Christoph, Mihalik, Jungwirth Werner, Todorovic, Loskot, Bauer, Freyler (66. Heindl), Thyri, Mayer Philipp

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Duro Orsolic