Weinwurm-Brüder sorgen für Auswärtssieg

Großmugl - Obritz 1:2. Zu Hause gegen Obritz startete die ÖTSU Großmugl den nächsten Anlauf für den ersten Rückrundensieg. Anfänglich sah es gut aus. Die Heimischen erwischten den besseren Start, Alexandr Stejskal scheiterte nach wenigen Minuten nur an der Latte.

In der 17. Minute kam Mario Majstorovic vors Tor, doch auch er traf nur Aluminium. Die Kugel kam von der Stange zurück zu Stejskal, der sich den Ball annahm, einen Gegenspieler ausspielte und Obritz-Tormann Fridolin Savanjo überwinden konnte - 1:0. Bis dato versuchten die Gäste von hinten herauszuspielen. Auf schwierigen Platzbedingungen funktioniert das aber nur bedingt. Zusätzlich leistete sich die Augustin-Elf im Aufbauspiel einen Ballverlust, aus dem das 1:0 schließlich resultierte.

Verletzung nach Ausgleichstreffer

Der UFC wechselte nach Rückstand seine Herangehensweise, wollte nun mit langen Bällen zum Erfolg kommen. Zehn Minuten nach dem Stejskal-Treffer glich Ferdinand Weinwurm, der diesmal in der Startelf stand, aus. David Jukl brachte eine Freistoßflanke ins Zentrum, Martin Sus köpfte zurück, woraufhin Weinwurm einnetzte. Der Torschütze zum 1:1 zog sich beim Ansetzen eines Sprints eine Zerrung zu und musste zur Pause ausgewechselt werden. Für ihn kam der eigentliche Torhüter Radek Bula ins Spiel, keine Seltenheit in den letzten Wochen.

Die erste Möglichkeit nach Seitenwechsel gab es auf Seiten der Gastgeber. Nach einem Pass in den Rückraum scheiterte Stejskal jedoch im Abschluss. Im Gegenzug fuhr Obritz einen Konter über die rechte Seite. Markus Gattermayer schaltete sich Rechtsaußen in den Angriff ein, legte auf Anton Weinwurm zurück. Dieser traf mit einer Direktabnahme aus elf Metern ins lange Eck -1:2. Bei diesem Spielstand blieb es auch, weil sich die Obritzer in der Folge zurückzogen und Großmugl augenscheinlich kein Mittel gegen den tiefstehenden Gegner fand. Bis auf einen Distanzschuss war nichts Gefährliches dabei.

48-jähriger startete für die Obritzer

Somit wartet Großmugl weiterhin auf Rückrundensieg Nummer eins. „Die Moral ist am Boden. Wir wurden für jede Kleinigkeit bestraft, das zieht sich durch wie ein roter Faden“, erklärte der enttäuschte Sektionsleiter Roman Haller.

Beim UFC Obritz stand zudem ein alter Bekannter in der Startelf. Josef Wolf ist mit Ausnahme eines halbjährigen Engagements bei Pulkau seit 1987 beim Verein. Der 48-jährige spielte über die gesamten 90 Minuten auf der Sechs. "Er ist ein Ur-Obritzer und war früher ein richtiger Beißer. Jetzt ist er eh schon ruhiger geworden. Er hat das richtig gut gemacht und die Löcher gestopft“, freute sich Coach Manfred Augustin.

Statistik:

Großmugl - Obritz 1:2 (1:1)

Torfolge: 1:0 (17.) Stejskal, 1:1 (27.) Weinwurm, 1:2 (55.) Weinwurm

Karten: Schenter (65., Gelbe Karte Foul), Stejskal (27., Gelbe Karte Foul), Schmiedl (77., Gelbe Karte Kritik)

Großmugl: Crnogorcevic (66. Judas), Schenter (82. Vogel), Schmiedl, Majstorovic, Vasiljevic, Kucernak, Benisch, Stejskal (82. Belciu), Lovric, Misirkov, Koch

Obritz: Trnka, Sus, Wolf, Mühlbauer (86. Schild), Gattermayer, Jukl, Priborsky, Savanjo, Autrieth (69. Tötzl), Weinwurm Anton, Weinwurm Ferdinand (HZ. Bula)

60 Zuschauer, Schiedsrichter: Muhamet Barmaksiz