Hausleiten - Stronsdorf 2:1 (2:0)
07.10.2023 15:30
Statistik:
Hausleiten - Stronsdorf 2:1 (2:0).
Torfolge: 1:0 (5.) Selmani, 2:0 (28.) Pavlovic, 2:1 (77., Freistoß) Urbancok.
Gelbe Karten: Martin Thyri (76. Foul); Jukl (43. Kritik), Senk (28. Kritik).
Hausleiten: Jungwirth; Hoch, Martin Thyri, Mayer, Thomas Thyri, Todorovic, Pavlovic, Floh, Selmani (86. Freyler), Gönülal, Arthold.
Stronsdorf: Stürbl; Palla (HZ. Christoph Lachmayer), Urbancok, Julian Kronberger, Senk, Futschik (31. Philip Kronberger), Jukl, Mario Edelbauer (87. Mario Lachmayer), Petzina, Apl, Stefan Edelbauer.
100 Zuschauer, Schiedsrichter: Mehmet Günes.