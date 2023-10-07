Hausleiten - Stronsdorf 2:1 (2:0)

Erstellt am 07. Oktober 2023 | 17:30
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MF
Mein Fussball
Meinfussball Symbolbild 1. Klasse Nordwest
Foto: shutterstock.com/alphaspirit.it
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In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

07.10.2023  15:30

Statistik:

Hausleiten - Stronsdorf 2:1 (2:0).

Torfolge: 1:0 (5.) Selmani, 2:0 (28.) Pavlovic, 2:1 (77., Freistoß) Urbancok.

Gelbe Karten: Martin Thyri (76. Foul); Jukl (43. Kritik), Senk (28. Kritik).

Hausleiten: Jungwirth; Hoch, Martin Thyri, Mayer, Thomas Thyri, Todorovic, Pavlovic, Floh, Selmani (86. Freyler), Gönülal, Arthold.

Stronsdorf: Stürbl; Palla (HZ. Christoph Lachmayer), Urbancok, Julian Kronberger, Senk, Futschik (31. Philip Kronberger), Jukl, Mario Edelbauer (87. Mario Lachmayer), Petzina, Apl, Stefan Edelbauer.

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Mehmet Günes.