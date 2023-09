29.09.2023 20:00

Statistik:

Langenzersdorf - Spillern 2:9 (0:3).

Torfolge: 0:1 (6.) Can, 0:2 (30.) Luger, 0:3 (32.) Can, 0:4 (53.) Pozgain, 0:5 (64.) Luger, 0:6 (70.) Pozgain, 0:7 (73.) Can, 1:7 (75.) Ilic, 1:8 (77.) Pozgain, 1:9 (79.) Hafner, 2:9 (90+4.) Uxa.

Gelbe Karten: Schur (50. Foul); .

Langenzersdorf: Grassl; Polster, Dangl (64. Umsait), Rastbichler, Uxa, Slama (64. Klune), Schwarz, Knakal (64. Zukaj), Ilic, Maurer (HZ. Schur), Frühwirth.

Spillern: Purtscher; Wamser, Hilgarth (64. Wimmer), Pidner (80. Schießer), Can, Frithum (80. Maricic), Muth, Willinger (64. Hafner), Pozgain, Luger (88. Piringer), Pabisch.

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Arif Ünlü.