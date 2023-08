18.08.2023 19:30

Statistik:

Spillern - Hausleiten 7:0 (6:0).

Torfolge: 1:0 (1.) Can, 2:0 (3.) Luger, 3:0 (5.) Luger, 4:0 (13.) Frithum, 5:0 (21., Freistoß) Can, 6:0 (24.) Can, 7:0 (55., Elfmeter) Pozgain.

Gelbe Karten: ; Sobotka (70. Foul), Gönülal (89. Unsportlichkeit), Pavlovic (20. Unsportlichkeit), Thyri (65. Foul).

Spillern: Purtscher; Pozgain (76. Salihovic), Luger (76. Schießer), Riahi (76. Hilgarth), Tim Pidner, Niclas Pidner, Wamser, Can, Frithum, Muth (70. Eisinger), Pabisch (59. Jäger).

Hausleiten: Wolfgang Jungwirth; Philipp Mayer, Todorovic (63. Freyler), Werner Jungwirth, Pavlovic (63. Gönülal), Arthold (63. Hoch), Christoph Mayer (63. Überraker), Heindl, Sobotka, Martin Thyri, Zeinzinger.

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Levan Emnadze.