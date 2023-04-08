St. Andrä / W. - Leobendorf II 2:2 (2:1)

Erstellt am 08. April 2023 | 18:30
Lesezeit: 2 Min
MF
Mein Fussball
Meinfussball Symbolbild 1. Klasse Nordwest
Foto: shutterstock.com/alphaspirit.it
In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.
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08.04.2023  16:30

Statistik:

St. Andrä / W. - Leobendorf II 2:2 (2:1)

Torfolge: 1:0 (5.) Erdogan, 2:0 (23.) Limani, 2:1 (28.) Luger, 2:2 (73., Elfmeter) Bartl

Karten: Limani (68., Gelbe Karte Foul), Akanu (90., Gelbe Karte Foul)Weber (63., Gelb/Rote Karte Foul), Weber (53., Gelbe Karte Unsportl.), Luger (81., Gelbe Karte Foul), Karadas (86., Gelbe Karte Kritik)

St. Andrä / W.: De Oliveira Polizeli (90. Meta), Erdogan, Grasl (42. Koc), Horak (90. Kratki), Kurz, Akanu, Riess, Deix (81. Hamami), Demmer, Limani, Pasruck

Leobendorf II: Winkelmayr, Schöller, Salihovic, Bartl, Gössl, Shousha (HZ. Steindl), Karadas, Weber, Stift, Hold, Luger

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Johann Usrael

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