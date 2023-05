Blitzstart als Grundbaustein

Stronsdorf - Hausleiten 4:1. Die mit einer Fünferkette agierenden Gäste verschliefen die Anfangsphase in dieser Partie. In der fünften Minute köpfte Radek Sasin nach einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld ins lange Eck - 1:0. Zwei Minuten später war die Situation ähnlich. Statt eines Freistoßes kam diesmal ein Eckball zu Sasin, der verlängerte, wodurch Kevin Seiter aus kurzer Distanz abstaubte.

In der Folge taute Hausleiten etwas auf, hatte fortan mehr vom Spiel ohne wirklich zwingend zu werden. Boris Juhas musste noch vor der Pause (26.) verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Für den Abwehrspieler kam mit Matus Loskot ein Flügelspieler. Der Einfluss der offensiven Einwechslung hielt sich jedoch in Grenzen. Bereits vier Minuten später erhöhte Seiter mit seinem zweiten Treffer auf 3:0. Der linke Flügelspieler kam nach einer Pass in die Tiefe zur Kugel, spielte den gegnerischen Torhüter aus und schob aus spitzem Winkel ein. „Da haben wir zum richtigen Moment das Tor gemacht“, so die Einschätzung von Stronsdorfs sportlichen Leiter Michael Czarda.

Leichte Steigerung in der zweiten Hälfte

Nach der Pause zeigte die Haftner-Elf etwas mehr, erzeugten öfter Druck auf den Gegner, kamen jedoch nicht zu zwingenden Torchancen. Über die zweite Halbzeit hinweg konnten die Stronsdorfer immer noch ein deutliches Chancenplus erzeugen, obwohl die Spielanteile relativ ausgeglichen waren. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff schoss Martin Mihalik den einzigen Treffer für den SVH. In der Nähe des Strafraums kam der Stürmer zum Ball, sein Abschluss aus der Drehung landete im Netz. Hausleitens sportlicher Leiter Johannes Holzweber über Routinier Mihalik: „Er ist 36 Jahre und rennt und rennt. Hätte ich fünf von ihm, wäre ich glücklich. Er gibt immer 100 Prozent.“

Den „Gnadenstoß" verpasste Patrick Piswanger dem Gegner in der 78. Minute. Infolge einer geklärten Standardsituation kam Fabian Petzina zum Ball, gaberlte sich die Kugel auf und verlängerte auf Piswanger, der einnetzte. „Da war's erledigt, ein 3:1 kann nämlich immer noch gefährlich werden. Wenn man nur das Match sieht, war der Unterschied nicht so groß. Aber von den Hochkarätern geht das 4:1 vollkommen in Ordnung“, so das Fazit von Czarda. SVHs Holzweber hielt sich kurz: „Das Spiel ist zum abhaken. Eigentlich kann ich da nicht viel mehr drüber sagen.“

Statistik:

Stronsdorf - Hausleiten 4:1 (3:0)

Torfolge: 1:0 (5.) Sasin, 2:0 (7.) Seiter, 3:0 (30.) Seiter, 3:1 (56.) Mihalik, 4:1 (78.) Piswanger

Karten: Edelbauer (69., Gelbe Karte Foul), Seiter (45., Gelbe Karte Unsportl.)Todorovic (70., Gelbe Karte Foul)

Stronsdorf: Urbancok (52. Edelbauer), Senk, Sasin, Seiter, Edelbauer Stefan, Apl (82. Kronberger), Stürbl, Petzina (86. Lachmayer), Piswanger, Kronberger Julian, Hiller

Hausleiten: Juhas (26. Loskot), Jungwirth Wolfgang, Thyri Martin, Mayer Philipp, Mihalik (80. Heindl), Jungwirth Werner (61. Freyler), Überraker, Arthold, Mayer Christoph, Todorovic, Bauer (80. Babka)

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Roman Rafenstein