Neunteufl verhindert ersten Rückrundensieg

Göllersdorf - Großmugl 1:1. Im Derby zwischen dem Acht- und Zwölftplatzierten agierten beide Teams verhalten in der Offensive. „Es wollte halt keiner verlieren“, erläuterte Großmugl-Sektionsleiter Roman Haller die Gründe. Die Göllersdorfer hatten in Halbzeit eins mehr vom Ball. Sie verpassten es in diesem Zeitraum aber, zwingende Torchancen herauszuspielen. Die Abwehr der Gäste entpuppte ein weiteres Mal als Bollwerk. Für den verletzten Michael Grill sprang Mario Plessl als Innenverteidiger beim SVG ein. In der 27. Minute musste ÖTSU-Kapitän Mario Majstorovic ausgetauscht werden, für ihn kam Peter Belciu.

Großmugl kam dann besser aus der Kabine und erzielte bereits neun Minuten nach Wiederanpfiff das 0:1. Jiri Judas bekam den Ball vom Flügel, legte mit dem ersten Kontakt auf Nikolas Vasiljevic zurück, der aus dem Lauf abzog und einnetzte. Eine Viertelstunde später folgte der zweite Sitzer für die Gäste. Nach einem zweiten Ball bediente Vasiljevic Peter Belciu. Letzterer traf aus 15 Metern nur die Stange. Für Haller hätte das die Partie entschieden: „Wenn der reingeht, ist das Match vorbei.“

Ausgleich kurz vor Schluss

In der Folge erhöhten die Hausherren die Offensivambitionen, doch weiterhin fielen keine klaren Torchancen vom Laster. So war ein Freistoß aus der Tiefe die letzte Möglichkeit für den Ausgleich. Ein hoher Ball kam in den Strafraum, Großmugl-Goalie Christian Benisch ging aus dem Tor heraus, doch Rudolf Neunteufl kam vor dem Tormann per Kopf zur Kugel und traf ins nun leere Tor - 1:1. Die Großmugler verpassten im Gegenzug die erneute Führung. Aus kurzer Distanz schoss Andreas Schmidl am Tor vorbei. Vor dem 1:1 des SVG gab es noch einen Platzverweis. Plessl sah Gelb-Rot für Kritik.

Die Stimmen zum Spiel:

Harald Zöbinger, Trainer, SV Göllersdorf: „Ein sehr, sehr anstrengendes Spiel mit einem glücklichen Ende. Ein Sieg wäre natürlich schön gewesen, aber das Unentschieden war gerecht.“

Roman Haller, Sektionsleiter, ÖTSU Großmugl: „Für mich hatten wir ein bisschen mehr vom Spiel. Wir hatten Zieger und Balukh gut im Griff. Wir spielen nicht schlecht und lassen vor allem nichts zu aus dem Spiel heraus nichts zu.“

Statistik:

Göllersdorf - Großmugl 1:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (54.) Vasiljevic, 1:1 (90+2.) Neunteufl

Karten: Plessl (23., Gelbe Karte Foul), Plessl (90+1., Gelb/Rote Karte Kritik)Milicevic (90+1., Gelbe Karte Foul)

Göllersdorf: Unger, Hilkesberger (82. Riedl), Seidl, Neunteufl, Sedlmeier (82. Pangratz), Balukh, Zieger, Plessl, Kreidl, Raberger, Eder

Großmugl: Lovric, Crnogorcevic, Benisch, Glavas, Judas, Majstorovic (27. Belciu), Schenter, Stejskal, Vogel (61. Kucernak), Vasiljevic, Schmiedl

110 Zuschauer, Schiedsrichter: Levan Emnadze