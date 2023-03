Großrußbach schlägt neuen Lieblingsgegner

Die enorme Heimstärke des SV Göllersdorf kam gegen die Großrußbach nicht zu tragen, obwohl der Start des Spiels eigentlich für die Hausherren sprach. Rudolf Neunteufl gelang es jedoch nicht, die Partie schon früh in die Richtung seiner Mannschaft zu lenken. Innerhalb der ersten 20 Minuten präsentierte sich der SVG laut Trainer Karl Kroupa weiterhin „gar nicht so schlecht“. Das war so ziemlich das Positivste, was der Coach über die Leistung seiner Mannen sagen konnte.

Zwei Mal das selbe Rezept

Denn in der 37. Spielminute lag die Kroupa-Elf plötzlich hinten. Jan Pilka nahm eine Freistoßflanke entgegen, legte auf Lukas Milanovich ab, der wiederum Ovidiu-Alexandru Ionescu bediente, wonach Letzterer nur noch abstauben musste – 0:1. Bis zur Pause gab es in der Folge keine Highlights mehr. „Da hatten wir das Spiel aber richtig gut im Griff, obwohl es eng war“, stellte Großrußbach-Funktionär William Trebla fest.

In Halbzeit zwei waren die Gäste etwas passiver, ließen Göllersdorf mehr Platz. Die Grün-Weißen agierten jedoch immer noch relativ zahm in der Offensive, weshalb auch insgesamt kaum Torchancen für den SVG heraussprangen. Möglichkeiten in Hülle und Fülle hatte Großrußbach zwar auch nicht, aber immerhin eine gewisse Standardstärke. Diese Qualität wurde beim 0:2 ausgespielt, viel eher ist aber noch die Göllersdorfer Hintermannschaft in die Verantwortung zu nehmen. Als der Freistoß in den Sechzehner kam, stand Tobias Flandorfer völlig frei und traf per Kopf. Ionescu bekam wenig später noch die Chance auf einen Doppelpack. Der Stürmer ließ seine Gegner inklusive Tormann aussteigen, braucht danach aber zu lange, weshalb ein SVG-Verteidiger die Situation noch entschärfte.

Kroupa spricht von „Komplettversagen“

William Trebla, Funktionär, USVG Großrußbach: „Anscheinend sind wir Göllersdorfs Angstgegner. Der Sieg war verdient. Es war insgesamt eine intensive Partie, die auch für die Zuschauer ganz schön anzuschauen war.“

Karl Kroupa, Trainer, SV Göllersdorf: „Wir waren in allen Belangen ganz weit weg und haben auch völlig verdient verloren. Großrußbach hat uns mit simplen Mitteln bekämpft und uns ist nichts eingefallen. Wir waren lethargisch und hatten keine Energie. Ein Komplettversagen der gesamten Mannschaft.“

Göllersdorf - Großrußbach 0:2 (0:1)

Sonntag, 26. März 2023, Göllersdorf, 200 Zuseher, SR Johann Usrael

Tore:

0:1 Ovidiu-Alexandru Ionescu (37.)

0:2 Tobias Flandorfer (63.)

Göllersdorf: T. Fellmann - F. Unger - P. Zieger, P. Kreidl (70. L. Pangratz), M. Sedlmeier, M. Grill - I. Balukh - R. Neunteufl - N. Raberger - T. Eder (61. J. Ulzer) - N. Hilkesberger (84. T. Sobetzky); M. Seidl, D. Engelberger, E. Zadrazil

Trainer: Karl Kroupa

Großrußbach: P. Jani, M. Reinagl, M. Popp, T. Flandorfer, S. Dersch, J. Pilka, L. Richter (84. B. Fiala), L. Milanovich (75. A. Bizon), M. Schmidhuber, M. Zimmermann, O. Ionescu (55. T. Berthold); D. Kahr, R. Rötzer, M. Meißl

Trainer: Jürgen Lukas Hutterer

Karten:

Gelb: Michael Grill (36., Foul), Peter Kreidl (63., Foul), Rudolf Neunteufl (75., Foul) bzw. Stefan Dersch (32., Foul), Mario Reinagl (41., Kritik), Jürgen Lukas Hutterer (41., Kritik), Markus Zimmermann (89., Foul)