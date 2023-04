In Unterzahl zwei Elfer vergeben

Werbung

Göllersdorf – Leobendorf II 0:1. Für Neo-SVG Coach Harald Zöbinger hätte es sicher einfachere Aufgaben geben können als zum Start seiner Amtszeit gegen Tabellenführer Leobendorf II antreten zu müssen.

Von Beginn an kontrollierte der SV Leobendorf II das Spielgeschehen. Wie zuvor angekündigt, konzentrierte sich die Zöbinger-Elf vor allem auf die Defensive. Leobendorfs Philipp Schöller erzeugte über seine linke Seite immer wieder Gefahr, die klaren Abschlüsse fehlten hingegen. In der 22. Minute erfolge der erste große Einschnitt im Spiel der Göllersdorfer. Peter Kreidl bekam für ein hartes Foulspiel auf der Mittelauflage die rote Karte. „Die Entscheidung war schon sehr hart“, ärgerte sich SVG-Obmann Hermann Kaiser. Dem pflichtete auch SVL II-Übungsleiter Martin Haselmayr bei, fügte jedoch an: „Die kann man geben. Obwohl es eine harte Rote war.“

Zieger vergibt acht Minuten nach Kreidl-Ausschluss

Kurze Zeit später kamen die Gastgeber einmal nach vorne. Im Sechzehner foulte ein Leobendorfer seinen Gegenspieler. Der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Alexander Nics hielt den Elfmeter von Philipp Zieger, es blieb also beim 0:0. Vor der Pause wurde es durch Schöller erneut brenzlich. Der 19-jährige Flügelspieler probierte es aus der Distanz.

Im zweiten Durchgang steigerten sich die Gäste noch einmal. Dominik Haselmayr machte nun Druck, ging vermehrt über die rechte Seite durch und brachte Stanglpass nach Stanglpass in den Sechzehner. Den Leobendorfern gelang es aber nicht, daraus Profit zu schlagen. Die Auswärtigen versammelten sich um den Strafraum des SVG, doch Torhüter Marco Seidl parierte immer wieder. „Er war sensationell, zu dieser Leistung habe ich ihm nach dem Match gratuliert“, so Leobendorfs Trainer Haselmayr.

Grill vergibt - vier Minuten später steht’s 0:1

In der Schlussphase entschied der Unparteiische zum zweiten Mal auf Elfmeter. Wieder für den SV Göllersdorf. Diesmal probierte es Michael Grill vom Punkt aus und scheiterte an der Stange. Und wie eine alte Fußballweisheit besagt: „Wer die Tore vorne nicht macht, bekommt sie hinten.“ Zum Leidwesen der Göllersdorfer geschah es genauso. Quasi im Gegenzug bediente Haselmayr Joker Markus Luger mit einem Stanglpass. Luger blieb eiskalt vorm Gehäuse und erzielte eine Minute vor Spielende das 0:1.

Die Stimmen zum Spiel:

Harald Zöbinger, Trainer, SV Göllersdorf: „Ich bin vor allem mit dem kämpferischen Auftritt sehr zufrieden. Moral und Einstellung haben gepasst. Wir wollten mit Kontern Nadelstiche setzen und hinten kompakt bleiben, das wäre uns auch fast gelungen. Allein von den Spielanteilen her geht der Sieg von Leobendorf II in Ordnung.“

Hermann Kaiser, Obmann, SV Göllersdorf: „Nach dem Ausschluss waren wir sehr diszipliniert. Wir wollten so gut es geht dagegenhalten. Gerade in der zweiten Halbzeit hat uns Leobendorf eingeschnürt. Wir haben gut verteidigt. Schade, dass wir uns nicht belohnt haben, aber unterm Strich ist es verdient.

Martin Haselmayr, Trainer, SV Göllersdorf II: „Vom Ergebnis her ist das 0:1 schon gerecht. Aber wie es zustande gekommen ist, war schon kurios. Wir waren hinten nicht so sattelfest. Es war eine arge Partie, aber es geht nur darum drei Punkte zu holen. Da brauchst du auch solche Spiele um Meister zu werden. Ich hoffe, dass uns das für den Schluss noch den letzten Boost gibt.“

Statistik:

Göllersdorf - Leobendorf II 0:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (89.) Luger

Karten: Balukh (52., Gelbe Karte Unsportl.), Kreidl (22., Rote Karte Foul)Karadas (64., Gelbe Karte Foul), Batoha (82., Gelbe Karte Unsportl.), Niernsee (90., Gelbe Karte Unsportl.), Haselmayr (82., Gelbe Karte Unsportl.), Stift (32., Gelbe Karte Foul), Steindl (35., Gelbe Karte Unsportl.)

Göllersdorf: Raberger, Eder (69. Sobetzky), Hilkesberger, Sedlmeier, Grill, Neunteufl, Balukh (77. Pangratz), Seidl, Zieger, Unger, Kreidl

Leobendorf II: Haselmayr, Heindl (82. Niernsee), Batoha, Salihovic, Karadas (66. Gössl), Stift (HZ. Luger), Schöller, Hold, Bartl, Steindl, Nics

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Arif Ünlü