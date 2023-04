Nix los bei den „Muglern“

Werbung

Großmugl - Enzersfeld/W. 0:0. Die 77 Zuschauer, die sich an diesem Samstagnachmittag am Sportplatz in Großmugl versammelt hatten, sahen wahrlich keinen fußballerischen Leckerbissen. Der schlechte Platz machte Kombinationen quasi unmöglich und so erlebten die Zuseher mehr Kampf und Krampf als Spiel.

Beide Mannschaften waren nach dem ersten Spieltag ungeschlagen und wollten dies auch so beibehalten. Den besseren Start erwischten die schwarz-grünen aus Großmugl, die bereits in der zehnten Spielminute das erste Mal jubelten: Nach geklärter Flanke, war es der Spielertrainer Michal Kucernak höchst persönlich, welcher den Ball Volley vom Sechzehner ins lange Eck einschweißte. Doch der Unparteiische entschied auf Abseits, denn der Ex-Profi Mario Majstorovic hatte dem Enzersfelder Keeper offenbar die Sicht verstellt.

Bitter: Lampl musste verletzt vom Feld

Sonst machten eher die Gäste das Spiel, doch richtig zwingend wurden sie nicht. In Minute 37 hatte die Heimmannschaft nach einem harten Einsteigen gegen Lukas Lampl Glück, dass der gelb vorbelastete Großmugler nicht schon vorzeitig in die Kabine geschickt wurde. Das Tackling hatte aber doch Folgen: Der gefoulte Lampl musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Enzersfeld agierte von da an ohne richtigen Zehner. Doch einmal meldeten sich die Enzersfelder kurz vor der Pause noch zu Wort: Ein nicht optimal getroffener Strauss-Schuss landete jedoch im Außennetz.

Enzersfelder mit zwei „Matchbällen“

Nach der Pause wurde das Spiel ruppiger und immer mehr Bälle wurden hoch nach vorne geschlagen. Beide Mannschaften attackierten hoch und hofften auf Fehler des anderen. Ehe Enzersfeld nun doch zwingender wurde: Matthias Schwarz traf das Leder zwar nicht perfekt, aber sein Schuss flog in hohem Bogen über den Großmugler Tormann und knallte an die Querlatte. Unmittelbar danach hatte Richard Strauss den vermeintlichen Matchball am Fuß bzw. auf dem Kopf. Doch Christian Benisch im Kasten der Gastgeber vereitelte diese Doppelchance mit zwei unfassbaren Paraden.

Sonst blieb die zweite Hälfte eher ereignislos, denn den schwarz-grünen ging sichtlich die Kraft aus und auch die Gäste wurden nicht mehr zwingend. So teilten sich Großmugl und Enzersfeld brüderlich einen Punkt und beide Teams bleiben in der Frühjahrssaison somit ungeschlagen.

Stimmen zum Spiel

Großmugls Spielertrainer Michal Kucernak erklärte: „Es war sehr schwierig für uns auf diesem Platz Fußball zu spielen. Wegen der wenigen Auswechselspieler ist uns die letzten zwanzig Minuten leider die Kraft ausgegangen.“

Enzersfelds Trainer Christian Kraml sieht an dem Unentschieden auch etwas Positives: „Wir haben jetzt die zweite Runde in Folge zu Null gespielt, was natürlich super ist. Aber wir müssen offensiv einfach effektiver werden, denn wir haben in den letzten zwei Spielen nur einmal getroffen!“

Großmugl: Christian Benisch, Alen Glavas, Anto Lovric, Sergej Misirkov, Peter Belciu, Mario Majstorovic, Jiri Judas, Petar Crnogorcevic, Dominik Vogel, Daniel Schenter, Michal Kucernak, Manuel Helm, Andreas Schmiedl, Stefan Wess, Simon Wagner, Alexandr Stejskal, Raphael Sigl, Andreas Schmiedl (70. statt Petar Crnogorcevic)

Enzersfeld / W.: Maximilian Hörhager, Martin Wamser, Lukas Lampl, Sasa Jovanovic, Lukas Wacek, Lukas Gottwald, Lukas Gassler, Matthias Schwarz, Richard Strauss, Sebastian Triebelnig, Andreas Muhr, Roman Bruhs, Fabian Niklas, David Kosnopfl, Kevin Steiner, Sebastian Hajek, Alexander Nemetzek, David Kosnopfl (37. statt Lukas Lampl), Alexander Nemetzek (74. statt Sebastian Triebelnig)

Karten: Mario Majstorovic (30. Gelb Foul), Petar Crnogorcevic (53. Gelb Kritik), Sebastian Triebelnig (78. Gelb Foul)