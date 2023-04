Erste Punkte mit letztem Aufgebot

Werbung

Großmugl – Unterstinkenbrunn. Unterstinkenbrunn fehlten satte sieben (!) Spieler für dieses Duell. Die verletzten Drilon Bajrami, Manfred Rieder, Philipp Schmid fielen ohnehin aus. Zusätzlich fehlten den Unterstinkenbrunnern fünf weitere Akteure. Lukas Pristl und Kyrstof Pospisil saßen eine Sperre ab, Fabian Pristl und Lukas Laber waren auf Sprachreise und Daniel Fischer war dienstlich verhindert. So viel zur Personalsituation bei den Gästen. Auf Seiten der Heimmannschaft fehlten unter anderem Alexandr Stejskal und Daniel Schenter.

Perfekter Beginn als Fundament

Auf schwierigen Platzverhältnissen erwischte der SV Unterstinkenbrunn einen Traum-Start. Wenige Momente nach Anpfiff ging Ondrej Zybal auf rechts durch, brachte einen scharfen Querpass ins Zentrum. Dominik Bader lief ein und haute die Kugel in Minute eins ins Tor. „Die frühe Führung hat uns auf schwierigem Boden sicher in die Karten gespielt“, gab SVU-Trainer Hammer nach dem Spiel zu. In der Folge konzentrierte sich sein Team vor allem auf eine kompakte Defensive. Großmugl hatte zunächst zwar mehr vom Ball, strahlte aber keine Gefahr aus.

Nachdem Bader bei seiner zweiten guten Gelegenheit noch scheiterte, machte es Zybal kurz darauf besser. Wieder griff Zybal über die rechte Seite durch, entschied sich diesmal für den Abschluss und schoss dem gegnerischen Goalie aus spitzem Winkel durch die Beine (17.). Der Rasen baute anschließend weiter ab, spätestens ab der zweiten Hälfte war das Feld kaum noch bespielbar. „Es glich einer Lotterie“, meinte Hammer, während sich Großmugls Sektionsleiter Roman Haller folgendermaßen äußerte: „Wir hätten nicht spielen sollen, den Platz haben wir damit nämlich zerstört.“

„Haben gespielt wie ein Absteiger“

Der wieder fitte Goalie der Unterstinkenbrunner, Patrik Lehner, hatte auch in Hälfte zwei wenig zu tun. Bis auf den ein oder anderen Distanzschuss blieb die ÖTSU auch im zweiten Abschnitt ungefährlich. Ein Elfertor von Zybal in der 71. sorgte für die Vorentscheidung. Die Partie wurde In der ersten Minute der Nachspielzeit erzielte Dominik Bader noch das 0:4. Felix Hartmann bediente Bader nach Balleroberung per Lochpass, woraufhin Letzterer trocken einschob. Der bereits ausgewechselte Petar Crnogorcevic sah wohl eine Abseitssituation in dieser Aktion, beschwerte sich laut beim Schiedsrichter und sah deshalb die rote Karte wegen Beleidigung.

Der wieder fitte Goalie der Unterstinkenbrunner, Patrik Lehner, hatte auch in Hälfte zwei wenig zu tun. Bis auf den ein oder anderen Distanzschuss blieb die ÖTSU auch im zweiten Abschnitt ungefährlich. Ein Elfertor von Zybal in der 71. sorgte für die Vorentscheidung. In der ersten Minute der Nachspielzeit erzielte Dominik Bader noch das 0:4. Felix Hartmann bediente Bader nach Balleroberung per Lochpass, woraufhin Letzterer trocken einschob. Der bereits ausgewechselte Petar Crnogorcevic sah wohl eine Abseitssituation in dieser Aktion, beschwerte sich laut beim Schiedsrichter und sah deshalb die rote Karte wegen Beleidigung.

Haller war vom Auftritt seiner Großmugler enttäuscht: „Wir haben gespielt wie ein Absteiger. Der Platz ist kaputt und wir haben eine Rote bekommen. Die Moral der ersten drei Matches haben wir damit zusammengehaut. Das, was die letzten Wochen gut war, funktionierte dieses Mal nicht. Wir waren schwach.“ SVU-Übungsleiter Hammer sah, trotz der vielen Ausfälle, eine deutliche Leistungssteigerung: „Wir haben miteinander kompakt verteidigt und hatten die viel klareren Torchancen. Wir haben kaum etwas zugelassen. Ein großes Kompliment an die Mannschaft, es spielten auch ein paar Leute, die normal nicht so oft bei der Kampfmannschaft dabei sind.“

Statistik:

Großmugl - Unterstinkenbrunn 0:4 (0:2)

Torfolge: 0:1 (1.) Bader, 0:2 (17.) Zybal, 0:3 (71., Elfmeter) Zybal, 0:4 (90+1.) Bader

Karten: Crnogorcevic (90+2., Rote Karte Beleid.)

Großmugl: Glavas, Lovric, Crnogorcevic (79. Gröstenberger), Judas, Majstorovic, Kucernak (79. Koch), Misirkov, Schmiedl (56. Milicevic), Vasiljevic, Benisch, Belciu (60. Vogel)

Unterstinkenbrunn: Schütz (84. Kolar), Sakac, Rosifka, Dobrovolny, Zybal, Hartmann, Bader, Böck (62. Weninger), Peitl, Lehner, Filip

30 Zuschauer, Schiedsrichter: Johannes Toiflhart