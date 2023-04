Eigentor entscheidet Bezirksduell

Werbung

Großrußbach – Hausleiten 0:1. Torchancen waren Mangelware in der ersten Halbzeit. Die weiterhin verletzungsgeplagten Großrußbacher mussten gegen den SVH zusätzlich auf Fabian und Manuel Meißl verzichten. Dafür standen Marco Schmidhuber und Dominik Haselberger wieder im Kader von Trainer Jürgen Lukas Hutterer, der übrigens wieder als Spieler zum Einsatz kam. „Er hat unter der Woche einmal trainiert, weil er gemerkt hat, dass es kadertechnisch jetzt wirklich dünn wird“, erklärte USVG-Sektionsleiter Daniel Kahr. Hutterer sollte sich in der 68. Minute schließlich selbst einwechseln.

Großrußbachs Lukas Milanovich musste zusätzlich in der 22. Minute wegen einer erneuten Muskelverletzung ausgewechselt werden. Für ihn kam Alexandru-Mihai Bizon ins Spiel. Aufgrund der ungünstigen Personalsituation standen die Großrußbach tief, hatten nur wenig Offensivambitionen. Wenn es einmal nach vorne ging, war die Hutterer-Elf ungefährlich vorm Tor. Ähnlich war es – zumindest in der ersten Hälfte – beim SV Hausleiten. Trotzdem gingen die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung. Ein Eckball wurde von Großrußbach-Kapitän Michael Popp ins eigene Tor abgefälscht.

Hausleiten bekam zwei vermeintliche Elfmeter nicht

Nach der Pause kam die Auswärtsmannschaft etwas öfter vors gegnerische Tor. So geschehen als Linksverteidiger Werner Jungwirth nach Hereingabe am Sechzehnereck zur Kugel kam und Großrußbach-Tormann Peter Jani den SVH-Spieler erwischte. Für Kahr und Hausleitens sportlichen Leiter Johannes Holzweber ein klarer Elfer. Der Unparteiische sah dies anders zeigte nicht auf den Punkt. Einige Minuten später war Stürmer Matus Loskot in aussichtsreicher Position am Ball, Jani kam raus und fällte den Hausleiten-Angreifer. Erneut kam kein Pfiff vom Schiedsrichter.

Obendrein hatte Martin Mihalik eine Top-Möglichkeit. Vom Sechzehner aus zog dieser ab und verfehlte das Gehäuse knapp. „Wir hatten ein bisschen Glück“, gab Großrußbach-Sektionsleiter Kahr nach der Partie und fügte an: „Hausleiten hätte zwei klare Elfmeter kriegen müssen. Ob wir 1:0 oder 3:0 verlieren, wäre dann auch egal gewesen. Am Ende des Tages haben wir nichts zusammengebracht. Das war eine eher schwache Leistung von uns.

Statistik:

Großrußbach - Hausleiten 0:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (45+1., Eigentor) Popp

Karten: Schmidhuber (90., Gelbe Karte Unsportl.)Jungwirth (70., Gelbe Karte Foul), Loskot (78., Gelbe Karte Unsportl.)

Großrußbach: Jani, Flandorfer (78. Laa), Reinagl, Richter (68. Hutterer), Schmidhuber, Dersch, Popp, Rötzer, Berthold, Haselberger, Milanovich (22. Bizon)

Hausleiten: Jungwirth Wolfgang, Bauer, Arthold (76. Überraker), Thyri Martin, Jungwirth Werner, Mayer Philipp, Mihalik (82. Thyri), Loskot, Heindl (57. Freyler), Mayer Christoph, Todorovic

110 Zuschauer, Schiedsrichter: Stephan Tren