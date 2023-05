Erst nach der Pause aufgedreht

Großrußbach - Leobendorf II 1:5. Die Gäste brauchten etwas Anlauf, um in die Partie zu finden. „Es war die ersten 20 bis 25 Minuten ganz schwierig, da waren wir im Kopf nicht da“, erklärte SVL II-Trainer Martin Haselmayr nach dem Spiel. So fand sich Manuel Meißl in der Anfangsphase plötzlich vor dem Tor wieder. Nach einem Ballverlust im Zentrum, haute ein Leobendorfer Verteidiger neben dem Ball und ermöglichte damit Meißl diese Großchance. Aus etwa acht Metern schoss der Großrußbacher jedoch knapp über die Latte.

Mit einer der ersten Möglichkeiten gingen die Gäste kurz vor der Pause in Führung. Emir Salihovic legte auf Dominik Haselmayr quer. Letzterer schoss mit dem Vollspann ins lange Eck. Der eingetauschte Thomas Stift feierte seine Rückkehr in der Russbach-Arena. Der Leobendorf II-Stürmer spielte in der Jugend für den USVG. Zudem wurde Rene Gössl eingewechselt.

Joker sorgten für die Entscheidung

Gegen seinen Heimatverein traf der 16-jährige Angreifer schon drei Minuten nach Einwechslung. Infolge eines Stanglpasses von Philipp Schöller schob er ein. In der 66. sorgte Joker Rene Gössl für klare Verhältnisse. Nach einer Flanke von Patrik Batoha kam somit der zweite Spieler von der Bank zum Torerfolg. Zehn Minuten später stellte Stift per Volley auf 0:4.

Ein Ehrentor gelang den Heimischen doch noch. Lukas Richter blieb im eins gegen eins mit Felix Winkelmayr vor dem Tor cool. In der Nachspielzeit traf Simon Winter zum 1:5-Endstand. Stift scheiterte zuvor zweimal an Jani, den zweiten Nachschuss drückte Winter über die Linie. Damit erzielten drei verschiedene Joker vier Tore für die Leobendorfer. Coach Martin Haselmayr bewies ein gutes Händchen. Für den Trainer war es einverdienter Auswärtssieg: „Vom Ergebnis her geht das auch in der Höhe in Ordnung. Mich hat es gefreut, dass mit Stift und Winter zwei junge getroffen haben. Da sieht man schon, dass was nachkommt.“

Großrußbach-Funktionär Leopold Grabler über die derzeitige Lage beim USVG und das Spiel: „Wir müssen wieder in den Flow reinkommen. Wir haben halt die ganze Zeit Verletzungen und Sperren. Von uns hat natürlich keiner die Punkte eingerechnet. Erste Halbzeit war Leobendorf wirklich nicht so gut, sie haben uns ein bisschen leben lassen.“

Statistik:

Torfolge: 0:1 (41.) Haselmayr, 0:2 (48.) Stift, 0:3 (66.) Gössl, 0:4 (76.) Stift, 1:4 (87.) Richter, 1:5 (90+1.) Winter

Karten: Fiala (69., Gelbe Karte Foul)Karadas (32., Gelbe Karte Foul), Gössl (63., Gelbe Karte Unsportl.)

Großrußbach: Rötzer, Meißl Fabian (78. Jankovich), Meißl Manuel (78. Pilka), Jani, Dersch, Richter, Berthold (72. Neubrand), Fiala, Popp, Haselberger (53. Körmer), Hutterer

Leobendorf II: Weber (72. Kratschmayr), Haselmayr, Schöller, Salihovic (72. Winter), Luger (HZ. Stift), Bartl (82. Kalchbrenner), Batoha, Winkelmayr, Hold, Steindl, Karadas (HZ. Gössl)

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Mohamed Habrour