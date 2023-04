Naivität wurde bestraft

Werbung

Großrußbach - Obritz 2:4. Die Hausherren starteten wie aus der Pistole geschossen, keine zehn Minuten waren gespielt, da versuchte sich Lukas Milanovich im Eins-gegen-Eins-Duell, spielte den Ball von der Seite in die Mitte, wo Jan Pilka zur Führung traf. Danach spielte Großrußbach munter weiter und hatte gute Chancen, die Führung auszubauen.

Erst Chance vergeben, dann verletzt ausgewechselt

So scheiterte Ovidiu-Alexandru Ionescu alleine vor UFC-Goalie Fridolin Savanjo, vergab aber. Zu allem Überfluss verletzte er sich dabei am Knie und musste ausgewechselt werden. Danach vergab Tobias Flandorfer vom Fünfter, ehe es aus USVG-Sicht bitter wurde. Ein Fehler auf der linken Abwehrseite, die Obritzer nutzten diesen eiskalt und Martin Sus glich kurz vor der Pause aus. „Und plötzlich haben wir den Faden verloren“, war Pressesprecher William Trebla konsterniert.

Nach dem Seitenwechsel waren die Großrußbacher im Gedanken noch in Kabinen, waren nicht aufmerksam und Obritz-Top-Torjäger David Jukl nutzte die nächste Unaufmerksamkeit zur Führung. Dann fing sich der Aufsteiger aber endlich und hatte seine beste Druckphase in den zweiten 45 Minuten. Folgerichtig der Ausgleich, als der starke Marco Schmidhuber, der ins Mittelfeld beordert wurde, nach einer Flanke ausglich.

Ärgerlich: „Wie in der Schülerliga“

Was dann aber kam, verärgerte Trebla und Co.: Anstoß für Obritz nach dem Ausgleich, die Gäste spielten nach vorne, wurden nicht attackiert, Andreas Sulz zog vom Sechzehner ab und der Ball landete abgefälscht im Netz – 3:2. „Das war blauäugig und naiv, wie in der Schülerliga. Da hat uns die Abgezocktheit der Obritzer gefehlt“, seufzte Trebla.

Als Sulz kurze Zeit später mit dem 4:2 endgültig den Deckel draufmache, war alles klar. Für Trebla eine bittere Niederlage, „weil wir wie schon im Herbst gut mitgehalten, aber wieder aufgrund unserer Fehler verloren haben. Wir müssen daraus lernen!“

Obritz Cheftrainer Manfred Augustin sah noch einen anderen Vorteil: „Wir waren auch dank unserer Legionäre cleverer, das hat den Ausschlag gegeben. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit war es auch verdient.“

Tore: Heim Jan Pilka (14.), Heim Marco Schmidhuber (72.), Gast David Jukl (65.), Gast Andreas Sulz (73.), Gast Andreas Sulz (80.), Gast Martin Sus (36.)

Großrußbach: Peter Jani, Mario Reinagl, Tobias Flandorfer, Stefan Dersch, Jan Pilka, Lukas Richter, Lukas Milanovich, Marco Schmidhuber, Markus Zimmermann, Ovidiu-Alexandru Ionescu, Manuel Meißl, Daniel Kahr, Fabian Meißl, Raphael Rötzer, Bernhard Fiala, Tobias Berthold, Thomas Neubrand, Tobias Berthold (20. statt Ovidiu-Alexandru Ionescu), Raphael Rötzer (68. statt Tobias Berthold), Bernhard Fiala (68. statt Lukas Richter), Fabian Meißl (78. statt Markus Zimmermann)

Obritz: Fridolin Savanjo, Martin Sus, Mathias Bayer, Pavel Priborsky, Sebastian Ofner, Markus Gattermayer, Lukas Trnka, David Jukl, Andreas Sulz, Anton Weinwurm, Felix Autrieth, Kevin Obermann, Matthias Schild, Sebastian Krammer, Josef Böck, Michael Lehner, Michael Lehner (62. statt Felix Autrieth)

Karten: Lukas Milanovich (7. Gelb Foul), Markus Zimmermann (58. Gelb Foul), Stefan Dersch (90. Gelb Unsportl.), Sebastian Ofner (46. Gelb Foul), Martin Sus (67. Gelb Unsportl.), Michael Lehner (76. Gelb Unsportl.), Markus Gattermayer (83. Gelb Foul), Andreas Sulz (84. Gelb Foul)