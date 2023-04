Drei Traumtore im Abstiegskracher

Werbung

Hadres/Markersdorf – Großrußbach 1:2. Im „vorgezogenen Endspiel“ um den Klassenerhalt, wie es USVG Großrußbachs Funktionär Leopold Grabler vor dem Duell bezeichnete, ging es vom Start weg ordentlich zur Sache. Großrußbach-Stürmer Tobias Berthold ließ schon in der ersten Minute eine vielversprechende Chance liegen. Einige Stammspieler fehlten den Großrußbachern in dieser wichtigen Partie. Unter anderem musste Trainer Jürgen Lukas Hutterer auf Jan Pilka, Marco Schmidhuber und Markus Zimmermann verzichten.

Ein Traum-Treffer von Bernhard Fiala brachte in der fünften Minute das schnelle 0:1 für den USVG. Fiala war einer der Profiteure von den vielen Ausfällen der Schwarz-Gelben. Aus 20 Metern schweißte er den Ball ins Kreuzeck. Kurz darauf folgte der nächste personelle Rückschlag für den die Großußbacher. Lukas Milanovich zog sich eine muskuläre Verletzung zu und musste in der siebten Minute runter, für ihn kam Neuzugang Mathias Laa.

Mit dem Rückstand übernahm Hadres-Markersdorf die Spielkontrolle. In dieser Phase erzielten die Hadreser auch den Ausgleich. Jozef Gasparovics Außenristflanke riss ab und ging aus spitzem Winkel ins lange Kreuzeck. „Aus so einem Winkel kannst du normal gar nicht schießen“, so der sportliche Leiter Lukas Hannak. Der UFC war im Anschluss weiterhin die bessere Mannschaft, belohnte sich dafür aber nicht. So gingen die Gäste kurz vor der Pause erneut in Führung. Wieder führte ein Tausend-Gulden-Schuss zum Torerfolg. Lukas Richter kam nach einem Gestocher im Mittelfeld infolge eines Freistoßes zur Kugel und zirkelte das Spielgerät haargenau ins Kreuzeck. Für Sektionsleiter Daniel Kahr ein „Wahnsinnstor, auch wenn es ein bisschen glücklich war“.

Hadres im Spiel dominant – vor dem Tor desolat

Nach der Pause spielten praktisch nur mehr die Gastgeber. Sie kamen zu einigen zwingenden Torchancen. Ein Kopfball von Lukas Hannak ging infolge einer Ecke knapp neben das Gehäuse. Mit dabei waren auch zwei Aluminiumtreffer. Jiri Mica traf die Latte und nur die Stange verwehrte Gasparovic sein zweites Tor. „Wenn sie da einen reinmachen, können wir nichts sagen“, gab Kahr nach der Partie zu. Großrußbach kam nach Kontern noch zu zwei Möglichkeiten, aber auch bei den Gästen fehlte das Zielwasser. Die wohl beste Gelegenheit für die Hadreser folge dann erst in der 95. Spielminute. Mica lief allein auf den gegnerischen Torhüter zu, schloss aus vielversprechender Position ab – und haute dem Goalie die Kugel in die Arme. Danach beendete der Schiedsrichter diese Begegnung.

„big Points“ liegengelassen

Für Hadres war dieses 1:2 ein herber Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt, deshalb war der sportliche Leiter Lukas Hannak nach dem Spiel enttäuscht: „Am Schluss hatte Großrußbach nur zwei 100-prozentige Chancen. Ansonsten haben sie nur Schüsse reingemacht, die sonst nie reingehen. Natürlich sind wir angefressen, wir geben uns aber nicht auf. Für mich waren wir klar überlegen.“ Großrußbach-Sektionsleiter Daniel Kahr konnte sich hingegen über wichtige Punkte gegen den Abstieg freuen: „Vermutlich wars ein bisschen eine Vorentscheidung. Auf jeden Fall aber ein wichtiger Sieg. Wenn es 2:2 ausgeht, ist es vermutlich verdienter. Aber natürlich beschweren wir uns da nicht.“

Statistik:

Hadres-Markersdorf - Großrußbach 1:2 (1:2)

Torfolge: 0:1 (5.) Fiala, 1:1 (15.) Gasparovic, 1:2 (45.) Richter

Karten: Mica (90., Gelbe Karte Unsportl.), Toifl (45., Gelbe Karte Foul), Neubauer (55., Gelbe Karte Foul), Lachmann (76., Gelbe Karte Kritik)Fiala (49., Gelbe Karte Unsportl.), Dersch (90., Gelbe Karte Unsportl.), Rötzer (66., Gelbe Karte Foul), Flandorfer (64., Gelbe Karte Unsportl.)

Hadres-Markersdorf: Wollner, Gasparovic, Neubauer (58. Kornherr), Neubauer (58. Kornherr), Mica, Hannak, Sakac, Toifl (70. Zeissl), Osmera, Hannak, Votoupal

Großrußbach: Dersch, Richter, Milanovich (7. Laa), Meißl, Reinagl, Fiala, Jani, Berthold (73. Körmer), Popp (76. Meißl), Rötzer, Flandorfer

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Yasar Erkol