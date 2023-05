Drei Doppelpacker zum dritten Sieg in Serie

Hadres/Markersdorf - Niederleis 1:6. In einer insgesamt einseitigen Begegnung brachte Daniel Vogelsang den USV Niederleis in der dritten Minute in Führung. Nachdem die Hadreser Hintermannschaft klären wollte, kam der Ball zu Vogelsang. Der Mittelfeldspieler haute das Leder aus 16 Metern unter die Latte.

Eine halbe Stunde später erhöhte Frantisek Lörinczi auf 0:2. Per Volley verwandelte der Slowake ins Kreuzeck. Bis zur Pause schafften es die Heimischen nicht, zwingend vors gegnerische Tor zu kommen. Hadres konnte sich bei der USV-Abwehr bedanken, als Marc Wollner in der 49. den Anschlusstreffer erzielte. „Da dachten wir eigentlich, dass noch etwas geht“, meinte Hadres' sportlicher Leiter Lukas Hannak nach der Partie. Doch es kam anders. Daniel Fitz verwandelte in der 58. Spielminute einen Strafstoß und stellte damit den ursprünglichen Vorsprung wieder her.

Deckel drauf dank Doppelschlag

Spätestens mit den zweiten Toren von Vogelsang und Fitz war der Ausgang dieses Duells klar. Die Treffer in der 78. und 79. Minute fielen beinahe deckungsgleich. Zuerst verwertete Vogelsang nach Pass in die Tiefe und eine Minute später überlupfte Fitz nach einem ähnlichen Zuspiel Tormann Ondrej Osmera. Den Schlusspunkt setzte Lörinczi nachdem Fitz infolge eines Abprallers zur Kugel kam und auf den späteren Torschützen querlegte.

Für Hannak war es die „schlechteste Leistung“ der bisherigen Rückrunde: „Wir haben uns aufgegeben, was im Herbst bisher nicht so war. Niederleis liegt uns ganz einfach nicht. Es ist halt einfach nichts gegangen.“ Niederleis-Trainer Andreas Fitz war hingegen glücklich über die guten Leistungen in den letzten Wochen: „Das Team glaubt an sich und die drei Spiele in den letzten acht Tagen haben wir alle zurecht gewonnen.“

Statistik:

Hadres-Markersdorf - Niederleis 1:6 (0:2)

Torfolge: 0:1 (3.) Vogelsang, 0:2 (32.) Lörinczi, 1:2 (49.) Wollner, 1:3 (58., Elfmeter) Fitz, 1:4 (78.) Vogelsang, 1:5 (79.) Fitz, 1:6 (84.) Lörinczi

Karten:

Hadres-Markersdorf: Toifl (67. Zeissl), Kornherr, Gasparovic, Osmera, Hannak Lukas, Hannak Florian, Sakac, Votoupal, Neubauer Michael, Wollner (89. Ernst), Neubauer Daniel

Niederleis: Klapka, Vogelsang, Fuchsberger (80. Staribacher), Wittmann, Schindler, Lörinczi (84. Göstl), Kuma (61. Frithum), Halamka, Poturovic, Duris, Fitz

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Aurel Schmitzius