Dilemma der vergebenen Chancen

Den Hadresern merkte man von Start hinweg die brenzliche Lage an. Der Klassenerhalt rückt immer weiter in die Ferne und es müssen aus sicht des UFC dringend Siege her. „Von der ersten Minute weg haben wir angedruckt“, so das erste Fazit des sportlichen Leiters Lukas Hannak. Hannak zog sich im letzten Match eine Gehirnerschütterung zu und konnte nicht aktiv mitwirken.

Im ersten Durchgang kam vor allem das Auswärtsteam zu Möglichkeiten. Der eigentliche Stamminnenverteidiger Matthias Toifl agierte in dieser Begegnung als zentraler Mittelfeldspieler und hatte zwei gefährliche Abschlüsse. Auch Jiri Mica scheiterte am gut aufgelegten SVH-Tormann Wolfgang Jungwirth. Jozef Gasparovic ließ den Keeper schon aussteigen, schaffte es aber nicht, den Ball über die Linie zu drücken. Ein Hausleiten-Verteidiger klärte noch rechtzeitig.

Kurz vor der Pause bestrafte die Haftner-Elf die unzulängliche Chancenverwertung des Gegners. Eine Flanke kam von der linken Seite auf Michael Arthold. Der Sechser traf per Kopf zum 1:1 in der 44. Spielminute. Wenige Momente nach Wiederanpfiff folgte ein Elferalarm im Strafraum der Heimischen. Der Abschluss von Michael Neubauer wurde von einem Abwehrspieler mit der Hand abgefälscht. Zumindest sah dies Hannak so: „Ein klares Handspiel. Der hat ihn mit der Hand rausgeklatscht.“ Hausleitens sportlicher Leiter Johannes Holzweber sah das ein wenig anders: „Kurz zuvor hat der Schiedsrichter einen Elfmeter von uns nicht gegeben, deshalb war es ausgleichende Gerechtigkeit.“ Der Schiedsrichter gab den Strafstoß nicht.

Bann dank Elfertor gebrochen

Sieben Minuten nach dieser Szene zeigte der Unparteiische dann auf den Punkt. Mica wurde von Goalie Jungwirth gefällt, trat selbst an und verwertete zum Ausgleich in der 54. Neun Minuten später stellte Arthold die Führung wieder her. Martin Mihalik bediente den Doppeltorschützen mit einer scharfen Hereingabe. Danach verpassten die Hausleitner das 3:1. Holzweber zollte dem Gegner aber Respekt: „Hadres hat bis zum Schluss gekämpft wie die Löwen.“

Der Aufwand der Fischer-Mannen zahlte sich aus - wenn erst spät. In der 86. Spielminute kam Christoph Johannes Zeissl nach einem Votoupal-Freistoß aus sechs Metern zum Abschluss und schob ein.

Die Stimmen zum Spiel

Johannes Holzweber, sportlicher Leiter, SV Hausleiten: „Wenn wir Pech haben und Jungwirth nicht so gut hält, stehts zu Pause 2:0. Hadres war bissiger und wollte es mehr.“

Lukas Hannak, sportlicher Leiter, UFC Hadres-Markersdorf: „„Am Schluss musst du trotzdem froh sein, dass du einen Punkt machst. Das Spiel hätten wir trotzdem gewinnen müssen. Es war unsere beste Aufwärts-Leistung bisher. Hausleiten hat uns glaube ich voll unterschätzt.“

Statistik:

Hausleiten - Hadres-Markersdorf 2:2 (1:0)

Torfolge: 1:0 (44.) Arthold, 1:1 (54., Elfmeter) Mica, 2:1 (63.) Arthold, 2:2 (86.) Zeissl

Karten: Jungwirth (53., Gelbe Karte Unsportl.), Loskot (90., Gelbe Karte Unsportl.), Mayer (69., Gelbe Karte Unsportl.)Votoupal (90., Gelbe Karte Unsportl.)

Hausleiten: Wolfgang Jungwirth; Christoph Mayer, Philipp Mayer, Martin Thyri, Werner Jungwirth; Arthold, Bauer (67. Überraker); Loskot, Todorovic, Heindl (61. Freyler); Mihalik (83. Thomas Thyri).

Hadres-Markersdorf: Osmera (86.Ernst); Kornherr, Sakac, Michael Neubauer, Loiskandl (69. Zeissl); Toifl, Votoupal, Daniel Neubauer; Wollner, Mica, Gasparovic.

102 Zuschauer, Schiedsrichter: Christopher Mayrhofer