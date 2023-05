Loskot zerpflückt Obritz

Hausleiten - Obritz 6:0. Im Vorfeld des Spiels war Hausleitens sportlicher Leiter Johannes Holzweber unsicher: „Ich hatte Zweifel, weil Obritz ja ausgeruht war. Bei uns war es aber das komplette Gegenteil zum Samstag, auch kämpferisch.“ Damit spielte Holzweber auf das abgesagte Spiel der Obritzer in Leobendorf an, welches abgesagt wurde.

Vom Start weg übernahm Hausleiten das Kommando. Besonders Flügelflitzer und Winterneuzugang Matus Loskot hatten die Obritzer nichts entgegenzusetzen. Der eigentlich als Rechtsaußen agierende Loskot ging in der 13. Minute von der linken Angriffsseite ins Zentrum und erzielte das 1:0. In der 28. profitierte der Slowake von einem schlechten Rückpass auf Tormann Fridolin Savanjo, kam vor dem Keeper zum Ball und spitzelte das Spielgerät an ihm vorbei.

Obritz war „stehend k. o.“

Selbst nach der Pause fanden die Gäste zu keinem Zeitpunkt in die Partie. So machte Matthias Überraker nach rund einer Stunde eigentlich den Deckel drauf. Loskot lief über die rechte Seite allen Gegnern davon und legte diesmal auf Überraker quer, der aus fünf Metern nur noch einschieben musste. Genauso lief es bei Loskots dritten Treffer ab, der Neuzugang schloss in der 66. Spielminute wieder selbst ab. Dass die Obritzer enorm ersatzgeschwächt anreisten, zeigte wohl die erste Wechseloption von Coach Augustin. Torhüter Radek Bula kam schon in der 65. Minute als Feldspieler in die Partie. Er ersetzte Tobias Mühlbauer.

Florian Heindl (70.) und Christoph Mayer (91.) machten in den letzten 20 Minuten das halbe duzend voll. „Gerade zweite Halbzeit war Obritz stehend k. o., da hätten wir noch mehr Tore schießen können“, so Holzweber über die Leistung des Gegners. Mit Wintertransfer Loskot war der sportliche Leiter in diesem Spiel sehr glücklich: „Er hat voll durchgezogen. Matus war ein Wahnsinn heute mit drei Toren und einer Vorlage.“

Bitter für den UFC Obritz: Neben einer unterdurchschnittlichen Leistung verletzten sich auch zwei Spieler gegen den SVH. Sebastian Ofner und Martin Sus mussten beide ausgewechselt werden. Coach Manfred Augustin erklärte: „Sebastian hat beim zurücksprinten einen Stich im Oberschenkel gespürt. Da glaube ich nicht, dass er nächste Woche spielen wird. Bei Martin Sus ist es noch nicht sicher.“

Statistik:

Hausleiten - Obritz 6:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (13.) Loskot, 2:0 (28.) Loskot, 3:0 (57.) Überraker, 4:0 (66.) Loskot, 5:0 (70.) Heindl, 6:0 (90+1.) Mayer

Karten: Gattermayer (87., Gelbe Karte Foul), Ofner (40., Gelbe Karte Foul)

Hausleiten: Wolfgang Jungwirth; Christoph Mayer, Arthold, Bauer, Philipp Mayer, Werner Jungwirth; Mihalik (63. Einzinger); Loskot (81. Arnold), Todorovic, Freyler (60. Heindl); Überraker (60. Thomas Thyri).

Obritz: Savanjo; Mühlbauer (65. Bula), Sus (81. Baumholzer), Ofner (77. Anton Weinwurm), Gattermayer; Priborsky, Ruhdorfer; Trnka, Autrieth, Bayer; Jukl.

90 Zuschauer, Schiedsrichter: Ferdi Oezdogan