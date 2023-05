Eine Ansage

Schon in dieser Saison mischte Gebietsliga-Absteiger Ladendorf in der 1. Klasse Nordwest lange vorne mit. Im Finish der Spielzeit musste man dann Kontrahent Leobendorf II ziehen lassen. Dass man im nächsten Jahr selbst ganz oben stehen will, ist kein Geheimnis. Die getätigten Transfers unterstreichen das noch einmal. Auch, wenn man mit Andreas Ebersberger den Top-Scorer nach Neudorf abgab.

Fabian Steirich, Amel Koldzic und Dominic Gänsdorfer bringen viel Qualität und Erfahrung aus höheren Ligen mit, dazu kommt noch, dass Ersterer viele „Spezis“ beim SCL hat. Eine Eingewöhnungsphase wird es da nicht benötigen. Dass die Neuen den Kader, vor allem im Offensivbereich, noch einmal in andere Sphären heben, ist klar. Um am Ende aber die Meisterschaft zu feiern, wird es darauf ankommen, wie sie mit dem Druck umgehen. Die Erwartungshaltung ist bei solchen Transfers natürlich immer groß. Bringen sie ihr Können Woche für Woche auf den Rasen, wird Ladendorf in der Liga wohl kaum jemand das Wasser reichen können.