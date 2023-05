Redet mehr miteinander!

An der Kommunikation muss noch gearbeitet werden bei der neuen Spielgemeinschaft Hadres und Obritz. Zunächst wurde der Verbleib von Top-Torjäger David Jukl verkündet, nur eine Woche später indes sein Abgang. Bereits bei der Verkündung wollte eine Seite schon an die Öffentlichkeit gehen, während sich die andere noch bedeckt hielt. Die Folge: Alle wussten Bescheid, aber so mancher Akteur, Spieler oder Trainer, war verschnupft, von wem er was erfuhr – oder auch nicht.

Natürlich ist es nicht leicht, zwei Traditionsvereine, mit gewachsenen Strukturen, im Kampfmannschaftsbetrieb zusammenzuführen. Vor allem, wenn nicht alle von dieser SG begeistert sind. Aber wenn man in eine friktionsfreie und vor allem erfolgreiche Zukunft gehen will, muss besser kommuniziert werden.

Denn wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht, dann schmeckt diese nicht mehr sonderlich gut. Oder anders formuliert: Redet einfach mehr miteinander!