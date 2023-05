Zweimal zurückgekommen

Ladendorf - Spillern 2:2. Die 5:0-Niederlage in Leobendorf merkte man dem SC Ladendorf zum Start dieser Partie überhaupt nicht an. Nach dem verloren Spitzenspiel gegen den Tabellenführer wartete mit Spillern die nächste schwierige Aufgabe. Die Heimischen begannen stark, gingen nach zwölf Minuten sogar in Führung. Marco Salvatore brachte eine Flanke auf Andreas Ebersberger, der mit einem Kopfballtor das 1:0 erzielte.

Im Gegenzug bescherte Marin Pozgain seinen Farben den Ausgleich. Infolge eines weiten Balles kam Philip Frithum zum Ball, setzte sich auf der Seite durch und flankte auf Pozgain. Der Spielmacher und Top-Torschütze des SVS verwertete sicher. SCL-Coach Prantz ärgerte sich: „Der Ball war im Seitenout. Da kann der Schiedsrichter aber nichts dafür, weil er es nicht sehen hätte können. Es ist aber schade.“ Dabei bezog sich der Ladendorfer Trainer auf den Moment, kurz vor der Hereingabe von Frithum.

Tore im Drei-Minuten-Takt

Wieder dauerte es nur drei Minuten, bis ein weiterer Treffer fiel. Nach einem Durcheinander auf der rechten Seite kam Salvatore zum Leder und schoss es per Halb-Volley zum 2:1 ins lange Eck. Danach lief Andreas Ebersberger allein aufs gegnerische Tor, verdribbelte sich, konnte dann doch auf Robin Hrobar zurücklegen. Der tschechische Mittelfeldspieler traf das leere Tor - nur ein Feldspieler von Spillern stand auf der Linie - nicht. „Wenn er den macht, ist der Kuchen gegessen“, betonte Prantz.

Obwohl beide Teams spielerisch auf Augenhöhe waren, hatte Ladendorf insgesamt die besseren Möglichkeiten. Stefan Zeiner und Simon Pernold nutzten zwei Top-Möglichkeiten in der zweiten Hälfte nicht. Auf Seiten der Gäste war vor allem Pozgain gefährlich, verfehlte in der 57. Spielminute nur knapp das Gehäuse. Vier Minuten darauf macht er es selbst besser. Zuerst fand er Frithum auf der Außenbahn mit einem Diagonalball, woraufhin der Flügelspieler eine Flanke in den Strafraum brachte. Pozgain lief bis in den Sechzehner und köpfte selbst zum 2:2 ein.

In den letzten Minuten versuchte es der SCL noch einmal mit einer Schlussoffensive. „Wir waren nach dem Spiel unter der Woche aber schon etwas erledigt“, erklärte der Trainer der Hausherren. Spillern wurde also wie so oft mit fortlaufender Spieldauer stärker, zwingende Chancen gab es beim SVS in den letzten Minuten aber nicht mehr.

Statistik:

Ladendorf - Spillern 2:2 (2:1)

Torfolge: 1:0 (12.) Ebersberger, 1:1 (15.) Pozgain, 2:1 (18.) Salvatore, 2:2 (61.) Pozgain

Karten: Himmer (87., Gelbe Karte Unsportl.), Salvatore (84., Gelbe Karte Foul)Frithum (74., Gelbe Karte Foul)

Ladendorf: Salvatore, Hrabak, Mayrl, Forster, Zeiner (75. Sedlacek), Dzilic, Dobsicek, Ebersberger, Wimmer Mark (67. Himmer), Pernold (63. Proschinger), Hrobar (75. Hiller)

Spillern: Willinger (HZ. Salihovic), Wurm, Altinbas, Pabisch, Can, Pidner, Muth, Weiskirchner, Jäger, Frithum, Pozgain

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Gerhard Daubeck