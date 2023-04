Doppelter Zeiner als Fundament

Werbung

Ladendorf – Stronsdorf 4:2. Die Torwart-Position war im Vorfeld dieser Partie Thema bei den Stronsdorfern. Lukas Hiller und Michael Gehring fielen verletzt aus. Der dritte Tormann, Christian Stürbl, wurde am Wochenende zum zweiten Mal Vater. „Da kann man natürlich verstehen, dass er nicht gespielt hat“, so der sportliche Leiter Michael Czarda. So stand Mario Penisch gegen Ladendorf im Tor. Der 39-jährige beendete seine Karriere eigentlich ebenfalls, half in der Vergangenheit aber für die Reserve aus.

Die erste Möglichkeit hatte Stronsdorf schon in der zweiten Minute. Im Gegenzug waren es die Gastgeber, die gefährlich wurden. Andreas Ebersberger griff über die linke Seite an, flankte auf Stefan Zeiner, wonach der junge Stürmer per Kopf zum 1:0 traf. In der Folge war es ein ständiges Hin und Her. Lange Ballbesitzphasen einer Mannschaft gab es kaum und immer wieder luden beide Teams sich mit individuellen Fehlern ein.

Stronsdorf vergibt, Zeiner trifft

Der SCS konnte dies aber nicht nutzen. So scheiterte ein Stronsdorfer nach einer halben Stunde vorm Tor. Erneut revanchierte sich die Prantz-Elf im Gegenzug – erneut in Form eines Zeiner-Treffers. Infolge eines Ballgewinns im Zentrum schaltete der SCL rasch um, Zeiner spielte zwei Gegner mit Tempo aus und verwertete schließlich souverän. „Bis dahin war das Spiel auf Augenhöhe“, konstatierte Czarda und fügte an: „Das 2:0 hat uns aber den Zahn gezogen.“

Innenverteidiger Jakub Dobsicek erzielte vor der Pause noch das 3:0. Nach einer Ecke ging der Ball in den Rückraum, von dort aus überwandte Dobsicek mit einem Flachschuss ins lange Eck den SCS-Tormann. Sechs Minuten nach Wiederanpfiff stellte Fabian Bachmayer mit einem Kopfball-Tor auf 4:0. Zu diesem Zeitpunkt sah es nach einer bitteren Klatsche für Stronsdorf aus. „Ein 4:0 wäre schon brutal gewesen“, meinte Czarda nach der Partie. SCL-Coach Florian Prantz wollte danach Ruhe einkehren lassen: „Da haben wir verwaltet und die Partie ist so gelaufen, wie wir es wollten. In der ersten Hälfte hatten wir nämlich keine Kontrolle.“

Ein Eigentor von Simon Pernold zum 4:1 kann zumindest als Ergebniskosmetik gewertet werden. Der Außenbahnspieler der Ladendorfer fälschte einen Corner mit dem Kopf ab. In der 89. verwertete Dominik Urbancok selbst den Strafstoß, den er zuvor rausholte. Gleich nach dem Anstoß hatte der Spielmacher auch noch den Anschlusstreffer am Fuß. Urbancok lief allein aufs Tor zu und spielte den Goalie aus. Danach kam es zum Zweikampf mit einem SCL-Abwehrspieler, bei dem Ubrancok laut Czarda „auch ein Foul hätte ziehen“ können. Der tschechische Mittelfeldspieler entschied sich dagegen, kam aber nicht mehr zur Kugel.

Ladendorf-Übungsleiter Prantz war zufrieden mit der Leistung seines Teams: „Die letzten Minuten waren wir ein bisschen nachlässig, aber ansonsten hat das voll gepasst. Der breite Kader hat uns wieder geholfen.“ Auch für die Spielweise des Gegners gabs ein Lob von Prantz: „Es war ein gutes Match zum Zuschauen. Stronsdorf hat mich wirklich überrascht. Die wollten mitspielen, nicht so wie andere Mannschaften in der Tabellenregion. Sie haben gerade in der ersten Halbzeit gut dagegengehalten.“

Statistik:

Ladendorf - Stronsdorf 4:2 (3:0)

Torfolge: 1:0 (4.) Zeiner, 2:0 (34.) Zeiner, 3:0 (41.) Dobsicek, 4:0 (51.) Bachmayer, 4:1 (78., Eigentor) Pernold, 4:2 (89., Elfmeter) Urbancok

Karten:

Ladendorf: Mayrl (57. Himmer), Forster, Salvatore, Hrabak, Hrobar, Pernold, Dobsicek, Ebersberger, Zeiner (68. Mustafic), Bachmayer (57. Sedlacek), Dzilic

Stronsdorf: Edelbauer Stefan, Lachmayer Christoph, Kronberger Julian, Hiller, Kronberger Philip, Edelbauer Mario (HZ. Sasin), Urbancok, Petzina (78. Apl), Senk, Seiter, Penisch

122 Zuschauer, Schiedsrichter: Michael Weber