Doppelschlag war die Wende

Leobendorf II - Ladendorf 5:0. Die zweitplatzierten Ladendorfer waren bei Tabellenführer Leobendorf II zu Gast. Für die Verfolger ging es um alles und genau so starteten die Gäste auch in die Partie.

Ladendorf attackierte früh, ließ den Gegner dabei nicht ins Spiel kommen und zwang die Hinterreihe der Haselmayr-Elf zu Fehlern im Spielaufbau. Bereits in der dritten Spielminute kam Stefan Zeiner zum ersten Mal gefährlich vors Tor. Aus kurzer Distanz trat der Stürmer in die Erde, Leobendorf II-Tormann Alexander Nics wehrte gerade noch ins Toraus ab. Beim daraus resultierenden Eckball verfehlte der Abschluss das Gehäuse nur knapp.

Nics hielt seine Farben im Spiel

Andreas Ebersberger war einer der auffälligsten Akteure in den ersten 30 Minuten. Nach Hrobar-Steilpass schloss er in der 13. Minute ab, sieben Minuten später zeigte Nics seine erste Wahnsinnsparade: Einen starken Schuss von Simon Pernold lenkte der Leobendorfer Schlussmann noch an die Latte (20.) Kurz darauf gelang ihm gegen Ebersberger dasselbe. Zuvor kombinierten sich die Ladendorfer auf engem Raum durch.

Bis zu diesem Zeitpunkt fiel die Offensive der Heimischen einzig durch vereinzelte Konter auf. Nach einer halben Stunde kam Emir Salihovic aus zentraler Position zum Schuss, Goalie Pascal Hrabak konnte diesen noch parieren, den Abpraller verwertete Stefan Hold zum 1:0. Nur sechs Minuten später wurde Nico Bock von Hrabak im Strafraum gefoult. Kapitän Lukas Weber verwandelte den Strafstoß zum 2:0.

Die zwei Gegentore in so kurzer Zeit raubten Ladendorf das Momentum. Ein Ebersberger-Abschluss in der 38. wurde abermals von Nics entschärft. Nach zwei guten Bock-Chancen (42., 43.) traf Philipp Schöller kurz vor der Pause. Batoha drehte sich auf, spielte auf Emir Salihovic, der durchsteckte auf Dominik Haselmayr. Haselmayr brachte einen Stanglpass in den Strafraum und Schöller verwertete.

Zur Pause wechselte Ladendorf-Coach Florian Prantz zwar noch kräftig durch, den erhofften Impact brachte dies aber nicht mehr. So erzielte Haselmayr nach Fehler von Jakub Dobsicek in der 57. das 4:0. Nach 82 Minuten stellte Batoha mit einem Schlenzer innerhalb das Strafraums auf den 5:0-Enstand. Von dem Titelgewinn redet man in Leobendorf (offiziell) noch nicht. „Wir schauen von Spiel zu Spiel“, meinte Nico Bock.

Prantz: „Die abgebrühtere Mannschaft hat gewonnen.“

Florian Prantz, Trainer, SC Ladendorf: „Ich muss trotzdem sagen, dass ich stolz bin auf die Burschen. Man muss einmal so reingehen in eine Partie und den Gegner 30 Minuten so herspielen. Eigentlich ist der Matchball voll aufgegangen, wir wollten den Gegner nicht spielen lassen. Nics war wirklich überragend. Wir haben 5:0 verloren und ich kann nicht einmal unzufrieden sein mit der Leistung der Mannschaft. Wir haben den überlegenen ersten der Liga komplett unter Druck gesetzt und mit Pech verloren. Die abgebrühtere Mannschaft hat gewonnen.“

Martin Haselmayr, Trainer, SV Leobendorf II: „Das 5:0 widerspiegelt wirklich nicht das Match. Ladendorf war anfangs besser, da hat uns Nics Alex im Match gehalten. Sie haben vorne Qualität und wenns da 0:2 steht, kann sich niemand beschweren. Nach dem 1:0 für uns kam die Leichtigkeit da waren wir die aktivere Mannschaft. Man hat gesehen, das waren die besten Mannschaften der Liga. Das Spielglück war auf unserer Seite, trotzdem waren wir in der zweiten Hälfte besser.“

Statistik:

Leobendorf II - Ladendorf 5:0 (3:0)

Torfolge: 1:0 (31.) Hold, 2:0 (36., Elfmeter) Weber, 3:0 (44.) Schöller, 4:0 (57.) Haselmayr, 5:0 (82.) Batoha

Karten: Batoha (84., Gelbe Karte Unsportl.), Steindl (20., Gelbe Karte Foul)Proschinger (35., Gelbe Karte Foul), Wimmer (78., Gelbe Karte Foul)

Leobendorf II: Nics; Steindl (85. Jaksic), Bartl, Weber, Karadaz; Hold, Batoha; Haselmayr (72. Schwarz), Salihovic (72. Stift), Schöller (64. Luger); Bock (85. Winter).

Ladendorf: Hrabak; Salvatore (73. Himmer), Dzilic, Dobsicek, Mayrl; Ebersberger, Hrobar, Forster (61. Hiller), Pernold (46. Wimmer); Proschinger (46.), Zeiner (61. Sedlacek).

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Goran Knezevic