Klasse setzte sich gegen Kampfgeist durch

Werbung

Leobendorf II - Unterstinkenbrunn 3:0. Die Hausherren starteten gegen ersatzgeschwächte Gäste mit viel Schwung und Ballbesitz, hatten nach zehn Minuten den ersten Sitzer, als Stefan Hold bei einem Alleingang scheiterte. Doch mit Fortdauer der Partie wurden die Leobendorfer immer ungeduldiger, kamen kaum mehr zu Torchancen und wurden nur noch durch Standards gefährlich. Was aber offensiv noch immer mehr war als Unterstinkenbrunn zusammenbrachte, außer einem Weitschuss, den Alexander Nics parierte. „Das war vom Tempo einfach zu wenig“, bemängelte Coach Martin Haselmayr.

Der Bauch als „Dosenöffner“

In der Pause stellte er auf eine Dreierkette mit zwei Stürmern um, plötzlich präsentierte sich der SVL giftiger und schnürte den Gegner ein. „Für mich war es dann nur mehr eine Frage der Zeit, bis wir das Tor schießen“, meinte Haselmayer. Und tatsächlich: Ein Standard von Emir Salihovic an die zweite Stange und Florian Heindl drückte den Ball mittels Bauch über die Linie. Keine zehn Minuten später dann die endgültige Entscheidung: Dominik Haselmayr setzt sich im 1:1-Duell durch und bediente Nico Bock, der am Fünfer eiskalt abschloss.

Traumtor des Top-Talents

Den Schlusspunkt setzte das eingewechselte Top-Talent Thomas Stift: Er bekam den Ball im Strafraum, gaberlte ihn auf und vollende volley aus der Drehung. „Ein Supertor“, geriet Haselmayr ins Schwärmen. Damit war der Sieg endgültig unter Dach und Fach.

„Am Ende war es hochverdient“, fasste Haselmayr kurz und bündig zusammen. Das bestätigte auch sein Trainerkollege Jürgen Hammer: „Für unsere vielen Ausfälle haben wir uns ganz gut verkauft und mit ein wenig mehr Glück hätten wie vielleicht einen Punkt holen können. Aber man hat ganz klargesehen, welch große Qualitäten die Leobendorfer haben.“

Tore: Heim Nico Bock (82.), Heim Florian Heindl (75.), Heim Thomas Stift (93.)

Leobendorf II: Alexander Nics, Patrik Batoha, Florian Heindl, Deniz Karadas, Nico Bock, Emir Salihovic, Dominik Haselmayr, Rene Gössl, Markus Bartl, Markus Luger, Stefan Hold, Felix Winkelmayr, Philipp Schöller, Thomas Stift, Simon Winter, Lukas Weber, Phillip Jaksic, Philipp Schöller (HZ. statt Markus Luger), Lukas Weber (57. statt Markus Bartl), Thomas Stift (64. statt Rene Gössl), Phillip Jaksic (87. statt Emir Salihovic)

Unterstinkenbrunn: Rene Kronberger, Lukas Pristl, Fabian Pristl, Helmut Sakac, Krystof Pospisil, Jan Dobrovolny, Daniel Fischer, Dominik Bader, Felix Hartmann, Manfred Rieder, Lukas Laber, Sascha Sandner, Christoph Kienast, Johannes Peitl, Christoph Böck, Phillip Schütz, Phillip Schütz (27. statt Manfred Rieder), Johannes Peitl (70. statt Dominik Bader), Christoph Böck (82. statt Fabian Pristl)

Karten: Rene Gössl (19. Gelb Unsportl.), Dominik Haselmayr (32. Gelb Foul), Patrik Batoha (65. Gelb Foul), Krystof Pospisil (66. Gelb Kritik), Helmut Sakac (80. Gelb Unsportl.)