Neue Heimschwäche, erneute Goalie-Misere und ein passender Arbeitssieg

Wo bleibt die Heimstärke?

Eine der großen Stärken der vergangenen Saisons ist plötzlich weg. Auf eine Sache konnte sich Unterstinkenbrunn immer verlassen: die Heimstärke. Zumindest bis zum Start dieser Spielzeit, denn heuer holte der SVU vor heimischem Publikum nur vier Zähler aus fünf Spielen. Vor allem die letzten Heimmatches (drei Niederlagen aus drei Auftritten) bereiten Coach Jürgen Hammer Sorgenfalten. Der Vergleich zur Vorsaison unterstreicht die Diskrepanz: Heuer erlitt die Hammer-Elf schon mehr Niederlagen auf eigenem Rasen als in der ganzen letzten Spielzeit. „Ein Auftritt, der sehr nachdenklich stimmt“, war Hammer nach dem 0:3 gegen Göllersdorf konsterniert. Obwohl der Trend beim SVU gerade nicht in die richtige Richtung geht, muss man sich um den Verein aktuell noch keine Sorgen machen. Denn die schwache Heimbilanz gleicht man mit einer makellosen Punkteausbeute in der Ferne aus (fünf Siege aus fünf Spielen). Auch deshalb steht Unterstinkenbrunn an der Spitze der Tabelle.

Tormann-Problematik neu aufgerollt

Der SC Stronsdorf erlebt zurzeit ein Déjà-vu. Schon in der Vorsaison verletzte sich „Einser“ Lukas Hiller schwer, auch Zweiergoalie Michael Gehring fiel lange aus. Deshalb musste Routinier Christian Stürbl für einige Wochen einspringen. Ein halbes Jahr nach der letzten Verletzung von Hiller passierte es nun wieder: Der Schlussmann brach sich diesmal beim Training den Mittelfußknochen. Damit wird er zumindest im Herbst fehlen. Weil Gehring aufgrund muskulärer Probleme auch nicht einsatzbereit war, kehrte Stürbl erneut zurück. Sportlich lief es für den SCS ebenso nicht nach Wunsch: Vor dem Derby gegen Laa verlor man gegen Hausleiten mit 1:2.

Sie der Moral macht Mut

In seinem ersten Match als Ladendorf-Trainer stand Mathias Schmerold vor einer undankbaren Aufgabe. Der Gegner war nämlich mit Langenzersdorf der Tabellenletzte, der ebenfalls vor kurzem seinen Trainer gewechselt hatte. Die Ladendorfer gerieten anfangs sogar in Rückstand, blieben danach aber ruhig und glichen durch eine starke Aktion von Dominic Gänsdorfer aus. In der Nachspielzeit sorgte Stefan Zeiner nach einem Standard sogar noch für den Sieg. „Den können wir auf moralischer Ebene mitnehmen“, so Coach Schmerold, der betonte: „Wir wollen generell mehr auf emotionaler Ebene arbeiten. Da ist so ein Arbeitssieg von Vorteil.“