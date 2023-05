Der vierfache Lörinczi

Niederleis - Göllersdorf. Wie erwartet war der Beginn dieses Spiels ausgeglichen. Schließlich lag Göllersdorf zuvor nur einen Punkt hinter den Niederleisern. Ein Kopfballtor von Frantisek Lörinczi nach Flanke von Meris Poturovic brachte die Heimmannschaft in Führung. Von da an übernahmen Niederleis das Kommando, lief den Gegner früh an, um das Aufbauspiel zu verhindern.

Verletzungsbedingter Doppeltausch in der 31.

Infolge eines Outeinwurfs fiel das 2:0. Rechtsverteidiger Martin Duris wurde mit einer Flanke bedient und netzte ein. Danach wechselten beide Teams . Auf Seiten der Gäste musste Innenverteidiger Michael Grill wegen einer Muskelverletzung runter. Unabhängig davon wurde Gerald Hans ebenso wegen muskulären Problemen ausgetauscht werden. Rudolf Neunteufl und Philipp Zieger hatten die einzigen nenneswerten Offensivaktionen bei den Göllersdorfern.

„In der haben wir uns vorgenommen wieder zurückzukommen“, erzählte SVG-Trainer Harald Zöbinger nach dem Spiel. Lörinczi machte Göllersdorf dabei in der 47. Spielminute einen Strich durch die Rechnung. Nach einem Ballgewinn von Poturovic leitete dieser weiter auf Daniel Fitz, der direkt den Torschützen bediente. Der slowakische Stürmer kam mit einem Abschluss ins kurze Eck zu seinem zweiten Treffer. Zöbinger gab zu: „Damit war die Partie entschiedne, wir hatten keinen Zugriff im Zentrum und in die Zweikämpfe sind wir auch gar nicht reingekommen.“

Beim Doppelpack Lörinczis blieb es nicht. Der Angreifer erzielte in der 67. per Nachuss sein drittes Tor. Vier Minuten später ging er an Goalie Andreas Wittmann vorbei und schnürte damit einen Viererpack. Für diesen deutlichen Heimsieg gab es ein Lob von Trainer Andreas Fitz: „Die drei Offensiven waren ganz stark und wir haben zum zweiten Mal zu Null gespielt. Wenn du 5:0 gegen Göllersdorf gewinnst, kannst du nur zufrieden sein.“

Statistik:

Niederleis - Göllersdorf 5:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (7.) Lörinczi, 2:0 (31.) Duris, 3:0 (47.) Lörinczi, 4:0 (67.) Lörinczi, 5:0 (71.) Lörinczi

Karten: Fitz (35., Gelbe Karte Foul), Kuma (50., Gelbe Karte Foul), Pangratz (69., Gelbe Karte Foul), Eder (37., Gelbe Karte Foul)

Niederleis: Wittmann; Duris (61. Hofmann), Schindler; Fuchsberger (77. Zant), Halamka, Hans (31. Kuma); Klapka (77. Staribacher), Vogelsang; Fitz; Lörinczi, Poturovic.

Göllersdorf: Seidl; Hilkesberger, Unger, Grill (31. Plessl), Raberger (83. Zadrazil); Neunteufl, Pangratz (83. Schirmböck), Sedlmeier, Eder (63. Sobetzky), Zieger; Balukh.

69 Zuschauer, Schiedsrichter: Sven Mayer