Rückkehrer Weinwurm als Matchwinner

Obritz – Niederleis 3:0. Das erste Highlight dieser Partie gab es auf der Obritzer Bank. Ferdinand Weinwurm (ehemals Rapid, Rapid II, Horn, Retz) wurde unter der Woche beim UFC Obritz angemeldet. Beim Duell gegen Niederleis saß der 32-jährige Allrounder zu Beginn auf der Bank. „Er hat mich darum gebeten von der Bank zu kommen“, stellte Trainer Manfred Augustin klar und hätte den Ex-Profi natürlich gerne von Beginn an gebracht. Wegen den zahlreichen Verletzungen im Obritz-Kader erklärte sich Weinwurm bereit für eine Rückkehr. „Mit Stefan Ruhdorfer hab ich ziemlich viel Kontakt und er hat mich gefragt, ob ich aushelfen kann“, erklärte Weinwurm selbst.

Die Ausfälle merkte man den Gastgebern an. In der ersten Halbzeit konzentrierten sie sich auf die Defensive, Niederleis kam bis zur Pause zu keiner zwingenden Chance. Aber auch Obritz blieb offensiv ungefährlich. Erst nach der Pause nahm das Match Fahrt auf. Goalgetter David Jukl erzielte per Freistoß das 1:0 in der 53. Der tschechische Stürmer schoss flach ins Tormanneck. USV-Goalie Mario Smrsch, der als vierter Torhüter den verletzten Andreas Wittmann, sowie Tim Altmann und Matthias Sarrer ersetzte, war kein Vorwurf zu machen.

Weinwurm-Herreinnahme war spielentscheidend

Nach 55 Minuten war es dann so weit. Ferdinand Weinwurm nahm nach fast drei Jahren wieder an einem offiziellen Fußballspiel teil. Der Impact seiner Einwechslung war sofort zu bemerken. „Dann waren wir eine Klasse besser“, fasste es Augustin zusammen. Lukas Trnka hatte rund um die 60. Spielminute eine Doppelchance. Fand nach einem Volley aus kurzer Distanz in Smrsch seinen Meister und scheitere wenige Minuten später erneut.

Bei den Niederleisern steckte Daniel Fitz in der 70. Minute auf Frantisek Lörinczi durch, dieser spielte UFC-Keeper Fridolin Savanjo aus. Ein gegnerischer Abwehrspieler klärte den Lörinczi-Abschluss aber noch mit dem Kopf. Zehn Minuten danach hatte Obritz-Verteidiger Sebastian Ofner Glück. Ofner rutschte aus, woraufhin Fitz allein auf Savanjo zulief. Wieder parierte ein Schlussmann stark, im eins gegen eins mit Fitz hielt der 16-jährige Savanjo seine Farben im Spiel.

Stammkeeper als Feldspieler

In Minute 75 kam Obritz-Tormann Radek Bula als rechter Mittelfeldspieler in die Partie. Der UFC-Übungsleiter erläuterte diese Entscheidung: „Er ist ein sehr guter Fußballer und hat schon in der Vorbereitung draußen gespielt. Ich wollte Savanjo weiterhin das Vertrauen geben. Anfangs hatte ich noch vor, dass ich Bula in der 75. Minute ins Tor haue. Er wollte dann draußen spielen.“

Ausgerechnet Bula war in der 88. Spielminute am 2:0 für die Hausherren beteiligt, holte einen Einwurf raus und brachte die Kugel zu Jukl. Der Stürmer flankte in den Sechzehner, wo Ferdinand Weinwurm per Kopf ins lange Eck traf. Augustin war von Weinwurm begeistert: „Er hat wirklich den Unterschied gemacht und hat sich vorbildhaft verhalten.“ Für den Ex-Rapid-Spieler war es ein Comeback nach Maß.

Jukl setzte in der Nachspielzeit noch einen drauf, nutzte die weit aufgerückte Niederleis-Abwehr aus und kam mit einem Abschluss ins lange Eck zu seinem zweiten Treffer. Niederleis-Trainer Andreas Fitz war vom Spiel alles andere als angetan: „Das war nichts von uns. Wir waren nicht griffig. Irgendwie war das von Anfang an keine gute Partie. Das war nicht das Niveau des Ladendorf-Matches.“

Statistik:

Obritz - Niederleis 3:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (53., Freistoß) Jukl, 2:0 (88.) Weinwurm, 3:0 (90+2.) Jukl

Karten: Trnka (75., Gelbe Karte Unsportl.), Ofner (48., Gelbe Karte Unsportl.)Hofmann (40., Gelbe Karte Unsportl.), Kuma (87., Gelbe Karte Foul), Duris (39., Gelbe Karte Unsportl.)

Obritz: Weinwurm Anton, Ofner, Sus, Priborsky, Ruhdorfer, Jukl, Trnka, Mühlbauer (55. Weinwurm), Bayer (75. Bula), Savanjo, Sulz (90+1. Mayer)

Niederleis: Lörinczi, Schindler, Smrsch, Fuchsberger, Halamka, Vogelsang, Hofmann (65. Frithum), Fitz Daniel, Duris (65. Kuma), Poturovic, Hans

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Ajdin Paleskic