Edelbauer gleicht spät aus

Obritz - Stronsdorf 1:1. Bei den Obritzern kehrten wieder einige Spieler zurück. Christopher Ernst bestritt seine erste Partie nach Verletzung und konnte nach seinem Ausfall in der Vorwoche wieder von Beginn an anfangen. Zudem stand Andreas Sulz in der Startelf. Ferdinand Weinwurm saß von Beginn an auf der Bank. Stronsdorf ging mit derselben Elf, wie beim 3:0 gegen Wördern in die Partie. In einem recht kampfbetonten Derby hatten die Gäste bis zur Pause die Nase vorne. Die bis dato beste Gelegenheit vergab Patrick Piswanger.

Nach dem Seitenwechsel näherten sich die Obritzer in puncto Torchancen an den SCS an. In der 58. Spielminute betrat Ferdinand Weinwurm das Spielfeld, sorgte von diesem Moment an für Gefahr. Bereits zwei Minuten nach seiner Einwechslung holte er einen Strafstoß heraus. David Jukl verwertete sicher zu 1:0-Führung. In der Folge verpasste es Weinwurm, auf 2:0 zu stellen.

Der dritte Sitzer war drin

Die letzten Minuten konzentrierte sich Obritz aufs Verwalten. Stronsdorf kam insbesondere in der Schlussphase zu Top-Chancen. In der 82. parierte UFC-Torhüter Radek Bula und nach 90 Minuten traf Philip Kronberger aus 20 Metern nur die Latte. In der Nachspielzeit bekam der SCS noch einen Standard zugesprochen. Nachdem die Augustin-Elf diesen nicht komplett klären konnte, ging die Kugel zu Dominik Urbancok. Dieser ließ zwei Gegner aussteigen, brachte eine Flanke in den Strafraum. Aus etwa fünf Metern köpfte Stefan Edelbauer zum 1:1-Endstand ein. Sowohl Stronsdorfs sportlicher Leiter Michael Czarda als auch Obritz-Trainer Manfred Augustin waren sich einig: „Das war ein gerechtes Remis.“

Statistik:

Obritz - Stronsdorf 1:1 (0:0)

Torfolge: 1:0 (61., Elfmeter) Jukl, 1:1 (90+3.) Edelbauer

Karten: Weinwurm (90+3., Gelbe Karte Foul), Ruhdorfer (83., Gelbe Karte Foul), Bula (90+2., Gelbe Karte sonst.)Sasin (45., Gelbe Karte Foul), Seiter (88., Gelbe Karte Kritik), Piswanger (71., Gelbe Karte sonst.), Penisch (60., Gelbe Karte Kritik)

Obritz: Sulz, Sus, Jukl, Gattermayer, Ruhdorfer, Priborsky, Trnka, Bula, Ernst, Bayer (58. Weinwurm), Weinwurm Anton

Stronsdorf: Kronberger Philip, Piswanger, Sasin (HZ. Hiller), Penisch, Kronberger Julian, Edelbauer Stefan, Urbancok, Petzina (84. Edelbauer), Seiter, Apl, Senk

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Marcel Nan