Den Spieß umgedreht

Am vergangenen Freitag stand das Derby zwischen Großmugl und Göllersdorf an. Die ÖTSU wollte sich für das letzte Aufeinandertreffen revanchieren, kassierte man doch nach 1:0-Führung erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich.

Die Geschichte wiederholte sich, doch diesmal führte Göllersdorf lange mit 1:0. Doch in der 92. Spielminute schlugen die Mugler in Form von Nikola Vasiljevic zurück und schafften den Ausgleich. Eine Genugtuung für Coach Mario Majstorovic: „Diesmal haben wir das späte Tor gemacht. Der Punkt war auch verdient und vor allem wichtig. Wir haben gesagt, dass wir vier Punkte aus den letzten beiden Spielen brauchen und die haben wir jetzt.“ Sektionsleiter Roman Haller stellte die Mentalität heraus: „Es war hochemotional, weil bis zum Schluss Moral gezeigt haben.“