Der Sportplatz der ÖTSU Großmugl ist um eine Attraktion reicher, denn Ende Juni wurde der neugebaute Fun-Court offiziell eröffnet. Die Idee dazu entstand im Jahr 2021 als der Reservespieler. Trainer und Funktionär der Sektion Fußball, Stefan Mayer, bei einem Urlaub in der Ramsau eben so einen Fun-Court zu Gesicht bekam. Sein erster Gedanke: „So etwas müssen wir auf unserem Sportplatz in Großmugl unbedingt haben“.

Er zögerte nicht lange und unterbreitete seine Idee Obmann Franz Hübl, der auch sofort Feuer und Flamme dafür war. Jetzt musste nur noch die Finanzierung des Projekts geklärt werden, immerhin würde der Platz etwa 50.000 Euro verschlingen. Viel zu viel um es als Verein alleine stemmen zu können. Mayer und Hübl fragten bei Gemeinde, Sportunion und dem Land NÖ nach und trafen dabei auf offene Ohren: 9.700 Euro erhielten sie von der Sportunion, das Land stellte 10.000 Euro zur Verfügung und die Gemeinde subventionierte den Fun-Court mit 9.700 Euro. Der Rest des Betrags wurde mittels Beteiligung der Bevölkerung und des Sportvereins aufgebracht.

Alle packten an: 500 freiwillige Arbeitsstunden

Damit die kalkulierte Summe aber auch wirklich ausreichend ist, packten alle fleißig mit an und in 500 freiwilligen Arbeitsstunden entstand die Holzumrandung des Spielfelds. Das von Wolfgang Lentner mit dem Bagger ausgehobene Spielfeld wurde anschließend von Profifirmen mit Rollschotter, Gräder, Splitt, Gummimatten und Kunstrasen ausgelegt. Im Frühjahr war man fertig, jetzt folgte die Eröffnung. Bürgermeister Christoph Mitterhauser, Hübl und Mayer sind stolz: „Der eingezäunte Platz wurde vorrangig für die Jugend gebaut und wird sicher gut angenommen.“