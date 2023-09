Komplett läuft es auf einmal weniger gut

Beim Duell gegen Langenzersdorf war Großmugl zum ersten Mal in dieser Saison voll besetzt. Nach einem guten Saisonstart (fünf Punkte aus drei Spielen) musste die ÖTSU gegen den Aufsteiger die erste Niederlage hinnehmen.

Zugegeben, die Partie gegen den SVLE war alles andere als gewöhnlich, denn die Langenzersdorfer drehten das Spiel in allerletzter Sekunde, verwandelten erst in der Nachspielzeit einen 1:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg.

„Da wären auch mehrere Siege in Folge möglich“

Doch seitdem läuft es nicht so richtig rund in Großmugl. Bei Lieblingsgegner Niederleis sammelte man zwar ordnungsgemäß drei Punkte, zu Hause gegen Asparn musste der aktuelle Tabellenachte aber ein 0:3 hinnehmen. Woran liegt's also? Die Angst vor den Aufsteigern kann es nicht sein, immerhin besiegte die ÖTSU zum Aufakt die Eintracht. Wieso es voll besetzt nicht so gut läuft wie mit einigen Ausfällen, konnte auch Spielertrainer Mario Majstorovic nicht begründen. Dafür hob er ein weiteres Problem hervor: „Wenn wir ein Spiel gewinnen, dann können wir danach keinen Dreier holen. Da wären auch mehrere Siege in Folge möglich, aber da müssen wir Gas geben.“

Übrigens: Zum letzten Mal gewann Großmugl im Oktober 2022 zwei Spiele in Serie. Damals gewann man mit 2:1 gegen Großrußbach und siegte 3:0 in Hadres.