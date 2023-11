Gerade gegen die anderen Korneuburger Teams präsentierte sich die ÖTSU Großmugl stark. Zwar bekam die Elf von Mario Majstorovic gegen Langenzersdorf zwei späte Gegentore, die zum bisher einzigen Sieg des SVLE führten, ansonsten gewann Großmugl aber alle Bezirksduelle.

Auf das 2:0 gegen Enzersfeld folgte ein 2:1-Auswärtssieg in Großrußbach. Am vergangenen Sonntag wurde es noch deutlicher: Schon nach dem ersten Durchgang führte die ÖTSU zu Hause 3:0 gegen Hausleiten und spielte die Partie schlussendlich locker runter.

„Ich hätte nicht geglaubt, dass es so einfach geht“, war Sektionsleiter Roman Haller, ob der schwachen Vorstellung des Gegners etwas überrascht, wollte die starke Leistung seines Teams aber nicht unterschlagen: „Wir haben uns wirklich super verkauft. Da bin ich sehr stolz auf Großmugl.“ Haller blickte außerdem auf die letzten Spiele zurück, wo man seit der Niederlage in Stronsdorf seit Mitte September ungeschlagen ist: „Was wir in den letzten Wochen auf den Platz gebracht haben, war wirklich super.“

Herbstmeistertitel ist kein Gesprächsthema

Mit fünf Punkten Rückstand auf den Tabellenführer Stronsdorf hätten die Mugler immer noch die Chance, ganz oben zu stehen. „Wir machen uns da keine Gedanken“, meinte Haller und betitelte die letzten zwei Partien als „Bonusspiele“.