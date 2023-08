Erwischt es einen der Korneuburger Vereine?

In der kommenden Spielzeit gibt es seit Jahren wieder drei statt zwei Absteiger. Der Abstiegskampf könnte daher wieder deutlich mehr Vereine betreffen. Unter anderem die drei Korneuburger Bezirksklubs Großmugl, Großrußbach und Langenzersdorf. Die beiden Erstgenannten beendeten die abgelaufene Saison auf den ersten Nichtabstiegsrängen, während Langenzersdorf sich als Aufsteiger erst einmal an die neue Liga gewöhnen müsste.

Aufsteiger SV Langenzersdorf will mit einer Talente-Truppe, gespickt mit erfahrenen Qualitätsspielern, den Klassenerhalt erlangen. Beim Meister der 2. Klasse Weinviertel Süd war im Transfersommer einiges an Bewegung drin. Rückkehrer Moritz Polster war wohl einer der wichtigsten Transfers, zusätzlich verpflichtete man mit Alex Uxa einen Akteur, der die Liga bereits kennt. Obendrein schlug man drei Mal bei Columbia Floridsdorf zu. Die Langenzersdorfer selbst gehen vorsichtig in die Saison. „Mit drei Absteigern muss man da schon aufpassen, deshalb muss das erste Ziel der Klassenerhalt sein“, erklärte Sportleiter Martin Fischer.

Mit breitem Kader, aber ohne Routinier Reinagl

Die Mannschaft des USVG Großrußbach veränderte sich kaum. Nur auf der Stürmerposition wurde man aktiv und holte mit Benjamin Emeder einen Angreifer, der die 1. Klasse Nordwest bereits kennt. Kein klassischer Abgang, aber dafür umso bitterer ist das Ende von Mario Reinagl bei den Schwarz-Gelben. Der erfahrene Verteidiger beendet aufgrund andauernder Verletzungen seine Karriere. Coach Jürgen Lukas Hutterer wird deshalb wieder zum Spielertrainer. Hoffnung für die neue Saison gibt, dass der USVG im letzten Jahr trotz zahlreicher Verletzungen mit großen Abstand oben blieb.

Die Kaderbreite passt also bei der Hutterer-Elf, selbst wenn der Übungsleiter selbst dafür sorgen muss. Obmann Gabriel Flandorfer will aber gar nicht auf die anderen Vereine schauen: „Wir müssen einfach unsere Punkte machen.“ Mut macht, dass die Großrußbacher Reserve eine der besten der Liga ist. Anders formuliert: Man ist auch in der zweiten Reihe gut besetzt.

Gerade dort hat die ÖTSU Großmugl Probleme, wie Sektionsleiter Roman Haller selbst gestand: „Ausfälle dürfen wir nicht haben, unser Kader ist schon ziemlich dünn besetzt.“ Einen großen Unterschied im Vergleich zu vergangenen - doch recht durchwachsenen - Spielzeit gibt es laut Haller dann doch: „Wir trainieren heuer einiges mehr von der Intensität her. Da sollten wir vor allem läuferisch besser drauf sein.“ Ob das reichen wird, ist fraglich.

Bei den Transfers gab ebenfalls Luft nach oben. Der neue Stürmer Pavel Meissner hat mit Sicherheit gewisse Qualitäten, spielte in den vergangenen drei Jahre aber nur Bezirksklasse. In den Tests (gegen Teams aus den 2. Klassen) erzielte der Stürmer jedoch schon seine Tore. Verbessert sich die ÖTSU nicht, könnte es brenzlig werden.