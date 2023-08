Aufsteiger Asparn steigt ein

Gleich vier Partien finden am Dienstag um 17.30 Uhr zur selben Zeit statt. Unter anderem empfäng der USV Niederleis die Aufsteiger aus Asparn. Der ASV testete am Wochenende gegen Wildendürnbach und gewann nach einer schwachen ersten Hälfte mit 3:1. Die Niederleiser holten den ersten Punkt beim SC Stronsdorf in Unterzahl. Die Leistung in Hälfte zwei stimmt Trainer Andreas Fitz positiv, durch den Platzverweis von Dominik Halamka fehlt aber eine wichtige Stütze in der Abwehr: „Wir haben da Moral bewiesen. Wir wollen gegen Asparn eine gute Leistung zeigen. Halamka fehlt uns zwar, aber wir werden das beste daraus machen.

Zeitgleich trifft die SG Obritz/Hadres-Markersdorf auf Enzersfeld. Beide Mannschaften konnten den Ligaauftakt siegreich bestreiten. Doch vor allem die Hollabrunner hinterließen mit dem doch überraschenden Seig in Göllersdorf Eindruck. Bitter für Obritz/Hadres: Goalgetter Jiri Mica musste verletzt raus und wird gegen den SCE fehlen. Für ihn muss wohl Michal Votoupal in die Bresche springen, der Legionär präsentierte sich in der ersten Partie in Topform und war an allen drei Toren beteiligt.

Erstes Heimmatch für die Eintracht

Mit Eintracht Pulkautal feiert der erste Aufsteiger sein Heimdebüt. Der Gegner kommt aus dem selben Bezirk und verlor wie der Liganeuling sein erstes Saisonspiel. Göllersdorf-Coach Harald Zöbinger will die Auftaktniederlage so schnell wie möglich vergessen machen: „Das einzig positive ist, dass wir diese Niederlage am Dienstag korrigieren können. Ich will nicht von einem Pflichtsieg spielen, es kann dann doch sehr schnell gehen.“

Großrußbach und der SC Laa konnten jeweils zum Start einen Dreier einfahren. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Thermenstädtern, doch der USVG setzte sich bereits am Wochenende als Underdog durch.

Schon wieder ein Spitzenspiel

Munter weiter geht es für den SV Unterstinkenbrunn, das nach dem Match gegen Ladendorf erneut gegen eine Top-Mannschaft ranmuss. Zumindest, wenn man die Maßstäbe der Vorsaison herannimmt. Im ersten Saisonspiel enttäuschte ein ersatzgeschwächtes Spillern in Großrußbach (0:2). SVU-Trainer Jürgen Hammer hat auf alle Fälle Respekt vor dem Aufeinandertreffen: „In Spillern tun wir uns immer schwer. Generell ist unser Start schwierig gegen zwei gute Mannschaften. Wenn wir das ähnlich zusammenbringen wie gegen Ladendorf, bin ich aber guter Dinge.“

Eine halbe Stunde vorher gastiert die ÖTSU Großmugl beim SC Ladendorf. In der abgelaufenen Spielzeit war das Duell eine klare Angelegenheit für die Prantz-Elf. Im Herbst siegte man mit 5:1, im Frühjahr gab's einen 0:2-Auswärtserfolg.

Abgeschlossen wird die offiziell erste Runde, aber tatsächliche zweite Runde vom Spiel zwischen Stronsdorf und Langenzersdorf. Der Aufsteiger aus dem Bezirk Korneuburg muss sich nach der Auftaktniederlage in Enzersfeld erst einmal in der Liga zurechtfinden, auch die Stronsdorfer haben nach dem Remis zum Start noch Verbesserungspotential.

Der Spieltag im Überblick:

Dienstag, 17.30 Uhr: Eintr. Pulkautal - Göllersdorf (Krzalic), Laa/Thaya - Großrußbach (Seizer),Niederleis - Asparn/Zaya (Avdiu),SG Obritz/Hadres M. - Enzersfeld/W. (Uguz); 18 Uhr: Ladendorf - Großmugl (R. Altindas); 18.30 Uhr: Spillern - Unterstinkenbrunn (Erdil Erdem), Stronsdorf - Langenzersdorf (Erdemir).