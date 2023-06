Bezirksduelle nach Trainerabschieden

Sowohl in Hausleiten als auch beim SV Leobendorf II werden die altbekannten Gesichter am kommenden Wochenende nicht auf der Trainerbank sitzen. Ex-SVH-Coach Alexander Haftner zog nach dem verloren Spiel in Stronsdorf (4:1) den Schlusstrich. Der sportliche Leiter Johannes Holzweber wird interimistisch Haftners Platz auf der Bank einnehmen. In Match eins nach Haftner wäre eine Niederlage eine kleine Sensation. Im bezirksinternen Duell trifft Hausleiten nämlich auf die ÖTSU Großmugl. Die Kucernak-Elf ist das einzige Team, das in der Rückrunde noch nicht gewinnen konnte. In der vergangenen Woche verspielte der Tabellenzwölfte eine 3:1 Führung, nach zwei Elfertoren von Jiri Mica (90., 92) gab's das sechste Unentschieden im Frühjahr. Keiner Mannschaft 'gelang' öfter eine Punkteteilung. Dementsprechen ist auch die Stimmung im Kader, so Sektionsleiter Roman Haller: „Es ist wurscht, welcher Gegner kommt. Die Moral ist am Boden.“

Coach Haselmayr in Enzersfeld nicht vor Ort

Obwohl Martin Haselmayr noch bis Saisonende im Amt bleibt, wird er in Enzersfeld nicht zu sehen sein. Sein Bruder, Leobendorf II-Spieler Dominik Haselmayr, heiratet nämlich am Wochenende. So bleiben für den scheidenden Übungsleiter der Leobendorfer also noch zwei Abschiedsspiele. Der SCE ist im Gegensatz zu den letzten Spielen wieder voll besetzt. Trotz der Niederlage in Ladendorf war Coach Christian Kraml zufrieden: „Wenn da noch ein, zwei Spieler mehr da sind, wird das Match noch richtig knapp. Wir haben uns da wirklich gut präsentiert.

Nachdem Unterstinkenbrunn gegen den UFC Obritz überlegen mit 6:0 gewinnen konnte, wartet Großrußbach auf den Tabellenzweiten. Trainer Jürgen Hammer steht auf Sicht vor einem Luxusproblem. Nach der Rückkehr von Philipp Schmid herrscht ein Überangebot im Mittelfeld. Phillip Schütz spielte in den letzten Wochen stark auf, ähnlich gut in Form sind Jan Dobrovolny und Lukas Laber. Mit Krystof Pospisil kam in der Vorwoche bereits ein eigentlicher Stammspieler von der Bank. Bei den Großrußbachern kehren hingegen Markus Zimmermann und Lukas Milanovich zurück.

In Göllersdorf sollte der SC Ladendorf bis zum Schluss konzentriert sein. Seit dem Amtsantritt von Harald Zöbinger ist der SVG immer für ein spätes Tor gut. So zu sehen in der Vorwoche gegen St. Andrä, als Rudolf Neunteufl in der 85. Spielminute das entscheidende 0:1 erzielte. Ob der verkündete Abgang von Ladendorfs Toptorschütze Andreas Ebersberger (13 Tore) eine Rolle spielt, bleibt indes abzuwarten.

„Das ist einfach zu viel“

Mit 10:0 ging UFC Hadres-Markersdorf in der Hinrunde bei Spillern. Einen ähnlichen Ausgang möchte der Vorletzte vermeiden, die Leistungen der letzten Wochen geben dem sportlichen Leiter Lukas Hannak dahingehend Hoffnung. Wenn da nicht die Eigenfehler wären. „Wir müssen endlich mal die Fehler einstellen, das ist einfach zu viel. Ein Großteil unserer Tore entsteht einfach daraus“, ärgerte sich Hannak.

Der künftige Spielgemeinschafts-Partner Obritz erwartet Tabellenschlusslicht St. Andrä, das seit letzter Woche fix abgestiegen ist. Diese Begegnung gibt es bereits zum zwölften Mal und die Bilanz ist ausgeglichen. Vier Mal gewannen die Obritzer, vier Spiele gingen an Wördern und drei Mal gab es eine Punkteteilung. Passend dazu behielt der SVS in der Hinrunde einen Punkt zu Hause.

Abgeschlossen wird der 24. Spieltag von dem Aufeinandertreffen zwischen Niederleis und Stronsdorf. Im Mistelbacher Bezirksduell darf USV-Coach Andreas Fitz wieder auf der Trainerbank Platz nehmen. Laut dem Übungsleiter wird man es schwer haben, weil Niederleis zurzeit mit einigen Ausfällen zu kämpfen hat. Mit einem Sieg würde der SC Stronsdorf an den Niederleisern vorbeiziehen.

Die Spiele im Überblick:

Freitag, 18 Uhr: Großrußbach - Unterstinkenbrunn (Sulejmanovic), 19:30 Uhr: Göllersdorf - Ladendorf (Mujic), 20 Uhr: Obritz - St. Andrä/Wördern (Waitz).

Samstag, 17:30 Uhr: Enzersfeld/W. - Leobendorf II (Kazanci), Hadres/Markersdorf - Spillern (Cosic), Hausleiten - Großmugl (Busch), 19 Uhr: Niederleis - Stronsdorf (Kadic).