Das lang erwartete Derby

Punktgleich gehen die Stronsdorfer und der SC Laa am Samstag (Anpfiff 18.30) ins Derby. In den letzten Jahren trafen beide Teams immer wieder aufeinander, aber nie in einem Bewerbsspiel. Denn anders als Stronsdorf, hielt sich der SCL in den letzten 14 Jahren immer in der Gebietsliga auf. Nun ist es zum ersten Mal seit der Saison 2008/2009 soweit. Nur Mario Edelbauer sowie Daniel Maurer und Josef Gottwald (der aktuelle sportliche Leiter war damals Trainer der Laaer) sind vom letzten Duell in der Liga noch dabei.

Zurück in die Gegenwart: Da schwächeln die Stronsdorfer seit dem Derbysieg über Unterstinkenbrunn (zwei Niederlagen in Serie). Obendrein kommt jetzt noch das Verletzungspech dazu. Tormann Lukas Hiller (Mittelfußbruch) fehlt mindestens den gesamten Herbst, Sebastian Palla (Knieverletzung) ist für Samstag fraglich. Dafür kehrt Patrick Piswanger zurück. Die zwei Niederlagen des SCS kommen laut Sportleiter Michael Czarda nicht aus dem Nichts: „Natürlich hätten wir uns etwas anderes erwartet, wir wussten aber, dass das kommt. Uns fehlen zurzeit die Lösungen nach vorne.“ Das Derby kommt in dieser Phase gerade recht, wie Czarda betonte: „Ich bin froh, dass jetzt Laa kommt. Wir sind wieder ein bisschen am Boden und besinnen uns hoffentlich wieder aufs Wesentliche.“

Die Vorfreude bei den Thermenstädtern ist ähnlich groß. „Wir gehen mit breiter Brust ins Derby“, unterstrich der sportliche Leiter Gottwald und kündigte an: „Es wird schwierig, aber wir wollen das Spiel natürlich gewinnen. Vor allem freuen wir uns aufs Derby, da wird die Post abgehen.“

Zwei Mistelbach-Derbys in einer Runde

Bei einem Mistelbacher Derby bleibt es aber nicht in dieser Runde. Eröffnet wird der 11. Spieltag nämlich vom Duell zwischen Niederleis und Ladendorf. Während Mathias Schmerold sein Trainerdebüt für den SCL siegreich bestreiten konnte, ärgerte sich Niederleis-Trainer Andreas Fitz über die nächsten Eigenfehler seiner Mannschaft: „Das ist ein Wahnsinn, was wir für Eigenfehler dabei haben. Das zieht sich schon durch den ganzen Herbst und kostet uns Punkte.“ Zumindest eine positive Nachricht gibt es für den USV: Innenverteidiger Alexander Schindler muss anders als im letzten Spiel gegen Spillern, nicht mehr im Tor aushelfen. Entweder Matthias Sarrer oder Tim Altmann werden den rotgesperrten Einsergoalie Andreas Wittmann im Derby ersetzen.

Apropos Ersatz: Den braucht der SV Unterstinkenbrunn nicht nur für den gesperrten Petr Filip. Neben dem kopfballstarken Innenverteidiger fehlen in Großmugl auch noch Michael Rosifka (Leiste) und Philipp Schmid (Meniskus). Zusätzlich fehlt Phillip „Pippo“ Schütz aus beruflichen Gründen ein Monat. Zu allem Überfluss läuft es sportlich auch nicht nach Plan bei den Unterstinkenbrunnern. Obwohl man weiterhin Tabellenführer ist, fand Trainer Jürgen Hammer nach der 0:3-Niederlage gegen Göllersdorf klare Worte: „Ich bin dafür verantwortlich, aber wenn man die Mannschaft so sieht, macht man sich schon Gedanken. Natürlich hatten wir einige Ausfälle. Aber seit ich da bin, hab ich so eine Leistung wie in der ersten Hälfte noch nicht gesehen.“ Gegner Großmugl kommt ausgeruht und feierte vor der spielfreien Pause noch ein Erfolgserlebnis (1:1 im Derby gegen Göllersdorf).

Aufsteiger treffen aufeinander

Obwohl die Eintracht und Langenzersdorf beide derzeit auf den Abstiegsrängen stehen, sind die Voraussetzungen vor dem direkten Duell recht unterschiedlich. Der SVLE wechselte ja bekanntlich den Trainer und konnte im ersten Match und Michael Rauchberger keinen Punkt einfahren. „Wir haben aber gesehen, dass die Spieler den Klassenerhalt voll annehmen“, betonte Sportleiter Martin Fischer das Positive. Anders ist die aktuelle Lage bei den Pulkautalern. Insbesondere seit dem Sieg über Spillern vor drei Wochen zeigt die Formkurve der Pabst-Mannen deutlich nach oben. Neuer Höhepunkt: 3:2-Derbysieg gegen die SG Obritz/Hadres. Coach Maximilian Pabst blickte nach dem Sieg gegen die Rivalen gleich nach vorne: „Diesen Aufschwung müssen wir nutzen, damit wir weiter dranbleiben.“

Am Sonntag gastiert Spillern beim ASV Asparn. Für den Heimtrainer Alex Schuh ist der nächste Gegner „eine Wundertüte“, anders als gegen Laa erhofft sich der Coach aber durchaus Punkte, insbesondere vor eigenem Publikum: „Das sollte wieder ein Gegner in unserer Reichweite sein.“ Der SVS fiel zuletzt immer wieder mit hohen Siegen auf, gewann in Langenzersdorf mit 9:2 und schlug Niederleis mit 7:2.

Kraml fordert Dreier im Bezirksduell

Drei Spiele ohne Torerfolg, drei Spiele ohne Punkte - die Enzersfelder durchleben zurzeit ein Formtief. Das soll sich so schnell wie möglich ändern, wie Coach Christian Kraml klarstellte: „Das nächste Match gegen Hausleiten ist für mich ein Pflichtsieg und wird ein ganz wichtiges Match für uns. Da gibt's keine Ausreden.“

Abgeschlossen wird die 11. Runde vom Match zwischen Göllersdorf und der wohl formstärksten Mannschaft der Liga - Großrußbach. Dabei trifft der USVG ausgerechnet auf einen seiner Lieblingsgegner, wie Funktionär William Trebla ausführte: „Gegen Göllersdorf haben wir letzte Saison keine Punkte liegengelassen. Es ist also wieder alles drin, wir müssen unser Spiel spielen und effizient sein.“ Bei einem Dreier würden die Großrußbacher nicht nur ihre Siegesserie ausbauen, sondern - im Falle eines Remis oder einer Niederlage von Unterstinkenbrunn - auch noch die Tabellenführung übernehmen.

Der Spieltag im Überblick:

Freitag, 18.45 Uhr: Niederleis - Ladendorf (Bruckmüller).

Samstag, 15.30 Uhr: Großmugl - Unterstinkenbrunn (Prochazka); 18.30 Uhr: Stronsdorf - Laa (Usrael); 20 Uhr: Langenzersdorf - Eintracht Pulkautal (Altindas).

Sonntag, 15.30 Uhr: Asparn - Spillern (Iskender), Enzersfeld - Hausleiten (Previsic); 16 Uhr: Göllersdorf - Großrußbach (Paleskic).