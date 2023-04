Direktes Duell könnte Titelrennen vorentscheiden

Werbung

Am Samstagnachmittag trifft der SC Ladendorf II auf Leobendorf II. Sechs Punkte liegt der SCL hinter den Korneuburgern. In der letzten Runde verkürzte die Prantz-Elf der Rückstand auf die Leobendorfer, die nur einen Punkt in Wördern holten. SVL II-Trainer Martin Haselmayr bleibt vor dem Top-Duell gelassen: „Wir haben alles in der Hand. Ladendorf ist mit uns sicher die beste Mannschaft der Liga. Wir wollen neun Punkte Vorsprung.“ Die Ladendorfer sind die einzigen, die sich noch zwischen den Titel und Leobendorf II stellen könnten. Deshalb verspricht SCL-Trainer Florian Prantz auch: „Da wird die Hütte brennen.“ Seine Mannschaft startete perfekt in die Rückrunde und gab bisher keinen Punkt ab. Hält der Verfolger diese Serie aufrecht, würde er das Meisterschaftsrennen wieder spannend machen.

„Vorgezogenes Endspiel“ um den Klassenerhalt

Am anderen Ende der Tabelle geht es ähnlich spannend zur Sache. Der UFC Hadres-Markersdorf muss gegen den direkten Konkurrenten aus Großrußbach unbedingt gewinnen. Hadres‘ sportlicher Leiter Lukas Hannak traut das dem Team zu: „Wir sind eine ganz andere Mannschaft als im Herbst. Wir spielen jetzt zu Hause und da sollten wir schon drei Punkte holen.“ Passiert dies nicht, wäre ein Abstieg der Hadreser nur noch schwer zu verhindern. Ähnlich wichtig ist die Partie für Großrußbach. Funktionär Leopold Grabler sprach von einem „vorgezogenen Endspiel“ und will „Hadres hinter uns lassen.“

Der einzige Klub, der derzeit noch schlechter dasteht als Hadres, ist St. Andrä/Wördern. Die Reisinger-Truppe überraschte aber in der Vorwoche, holte ein 2:2 gegen den Tabellenführer. Der SC Stronsdorf erwartet das Schlusslicht und hat ebenso Rückenwind. Nach dem 3:1 Erfolg in Unterstinkenbrunn will der sportliche Leiter des SCS, Michael Czarda, nun eine Serie starten: „Gegen Wördern wäre ein Sieg auch wieder wichtig.“

Zweites Bezirksduell in Folge

Sowohl Enzersfeld (3:3 gegen Großrußbach) als auch Spillern (2:2 gegen Großmugl) kamen in der Vorwoche nicht über ein Remis bei einem Bezirksrivalen hinaus. Damit diesmal ein Korneuburg-Duell gewonnen wird, soll sich der SCE laut Coach Christian Kraml ein Beispiel an der zweiten Hälfte gegen Großrußbach nehmen: „Auf dieser Halbzeit müssen wir aufbauen für Spillern. Vielleicht tun wir uns da auch leichter, weil sie das Spiel machen wollen.“

Die ungeschlagenen Großmugler empfangen am Sonntag den SV Unterstinkenbrunn. Während die ÖTSU mit drei Remis in die Rückrunde startete, verlor der SVU bisher jede Partie. Trainer der Unterstinkenbrunner, Jürgen Hammer, hofft nun auf den Turnaround: „Wir sind gerade in einer Negativspirale. Da müssen wir schauen, dass die Moral wieder ansteigt.“

Schwieriges Debüt für Göllersdorfs Zöbinger

Für Neo-Trainer Harald Zöbinger geht es in seinem ersten Spiel für den SV Göllersdorf nach Niederleis. Die Mistelbacher erlebten in Ladendorf zwar eine 3:1 Niederlage, fuhren in den ersten beiden Rückrundenpartien aber jeweils einen Sieg ein. Coach Andreas Fitz erwartet für diese Begegnung einige Rückkehrer zurück. Daniel Fitz, Daniel Vogelsang und Dominik Halamka sollten allesamt wieder in der Startelf des USV stehen. Es wird also kein leichter Start für den neuen Übungsleiter der Göllersdorfer.

Abgeschlossen wird die 17. Runde von dem Spiel zwischen Hausleiten und Obritz. Die Obritzer haben weiterhin mit Ausfällen zu kämpfen, Trainer Manfred Augustin meint deshalb: „Wir werden halt schauen, dass wir elf Spieler zusammenkriegen.“

Die nächste Runde:

Freitag, 19:30 Uhr: SV Spillern - SC Enzersfeld/W. (Griessler), SC Stronsdorf - SV St. Andrä/Wördern (Atik).

Samstag, 16:00 Uhr: SV Leobendorf II - SC Ladendorf (Holzinger), 16.30 Uhr: SV Hausleiten - UFC Obritz (Mayrhofer).

Sonntag, 16:30 Uhr: ÖTSU Großmugl - SV Unterstinkenbrunn (Baston-Ciobanu), UFC Hadres/Markersdorf - USVG Großrußbach (Erkol), USV Niederleis - SV Göllersdorf (Bayrakli).