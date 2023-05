Direktes Duell um Platz zwei

„Wir wollen schon zweiter werden, weil für mich sind wir die zweitbeste Mannschaft der Liga“, verkündete SC Ladendorf-Trainer Florian Prantz nach dem 2:2 gegen Spillern. Der Gegner heißt Unterstinkenbrunn, das derzeit mit einem Spiel mehr zwei Zähler vor dem SCL liegt. Auch SVU-Coach Jürgen Hammer hofft auf die Vizemeisterschaft: „Wir wollen jetzt das bestmögliche erreichen, da wäre Platz zwei schon top.“ Im Hinspiel gewannen die Unterstinkenbrunner mit 4:1 in Ladendorf.

Wie schlägt sich die künftige Spielgemeinschaft?

Am Anfang der Woche wurde es offiziell: Hadres/Markersdorf und Obritz bilden ab der kommenden Saison eine Spielgemeinschaft. Damit müssen die Hadreser nicht runter in die 2. Klasse. Hadres-Trainer Harald Fischer bleibt noch bis zum Meisterschaftsende: „Ich will die Mannschaft nicht im Stich lassen.“ Für die kommenden Spiele hat der Coach ein Ziel: „Wir wollen Leistung bringen und uns selbst noch in die Augen schauen können.“ Dass am Samstagabend gerade der Tabellenführer Leobendorf II nach Untermarkersdorf kommt, macht es natürlich nicht leichter. Im Hinspiel siegte der SVL II mit 6:0.

Obritz muss am Sonntag nach Großmugl, Trainer Manfred Augustin hat dabei nicht allzu viele Erwartungen: „Der Platz ist dort halt ein Wahnsinn. Mehr kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, wer spielt. Aber punkten können wir auf jeden Fall.“ ÖTSU-Sektionsleiter Roman Haller sprach hingegen über die Lage der Obritzer: „Manfred Augustin hat jede Woche eine andere Mannschaft und dafür machen sie es trotzdem ganz gut.“

Hausleiten seit 2016 sieglos in Niederleis

Mit drei Siegen in Folge zeigt die Formkurve der Niederleiser stark nach oben. Gegner Hausleiten will hingegen noch einige Plätze nach oben klettern. Für Niederleis-Trainer Andreas Fitz ist das Duell ein „Sechs-Punkte-Spiel“. Der SVH tat sich in Niederleis zuletzt schwer, gewann zuletzt 2016 in der Buschberg-Arena.

Spillern-Obmann Peter Resch erwartet einen Sieg, wenn am Freitagabend Göllersdorf kommt. Die Kadersituation war schon besser beim SVS. „Wir müssen wohl bis zum Saisonende improvisieren“, erklärte Resch. Mitunter fehlen Markus Hafner und Stürmer Mahir Selimovic.

Zehnter gegen Elfter

Der USVG Großrußbach muss nach Stronsdorf. Nach durchwachsenen Ergebnissen in den letzten Wochen müssen bei den Großrußbachern wieder Punkte her. Das soll nun vor allem gegen Mannschaften wie Stronsdorf gelingen. Im Herbst konnte die Hutterer-Elf mit 2:1 gewinnen.

Was Hadres - wenn auch nicht auf rein sportlichem Wege - gelingen wird, scheint für den Tabellenletzten St. Andrä beinahe unmöglich. Der Abstieg der Tullner wird wohl nicht mehr zu verhindern sein. Am Sonntag empfängt die Reisinger-Elf Enzersfeld.

Die Spiele im Überblick:

Freitag, 19.30 Uhr: Niederleis - Hausleiten (Schewzik), Spillern - Göllersdorf (Habrour), Stronsdorf - Großrußbach (M. Temizsoy).

Samstag, 16.30 Uhr: Unterstinkenbrunn - Ladendorf (Kokoszka); 19.30 Uhr: Hadres-Markersdorf - Leobendorf II (Autherith; G. Ehrentraut).

Sonntag, 16.30 Uhr: Großmugl - Obritz (Mujic), St. Andrä/W. - Enzersfeld/W. (S. Celik; B. Stajkovic)