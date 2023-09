Duell der Top-Torjäger

Wenn sich an diesem Wochenende Unterstinkenbrunn und Niederleis duellieren, ist es nicht nur ein Mistelbacher Bezirksduell. In dieser Partie treffen auch Ondrej Zybal und Frantisek Lörinczi aufeinander, die zwei Spieler mit den meisten Toren in der aktuellen Saison (7). Der erst im Sommer 2022 gekommene Lörinczi entschied das letzte Duell mit dem SVU (2:1-Sieg für Niederleis). Noch treffsicherer war sein Gegenüber. Zybal traf in den letzten drei Partien zwischen Niederleis und Unterstinkenbrunn. Im Herbst 2023 und Frühjahr 2022 machte der tschechische Stürmer sogar die spielentscheidenden Tore (Treffer zum 1:0 und 2:1-Sieg). Die Chancen stehen also gut, dass zumindest einer der beiden Goalgetter am kommenden Samstag entscheidend mitwirken wird.

Zuerst finden aber drei Freitagspartien statt. Zeitgleich spielen die Laa und Ladendorf - eine Woche nach dem Topspiel der Mistelbacher Vereine - zu Hause. Die Thermenstädter empfangen Aufsteiger Eintracht Pulkautal. Vor dem vermeintlich leichten Los warnte Sportleiter Josef Gottwald. „Du musst jedes Spiel voll spielen, die haben auch ihre Spieler drin.“ Die im Derby siegreichen Ladendorfer müssen gegen Spillern ran. Das zweite Top-Duell in Folge für die Prantz-Elf, bevor man nächste Woche aussetzen darf.

Das schaffen, was zuletzt dem Meister gelang

Der SV Göllersdorf will gegen Stronsdorf wieder zurück in die Spur finden, immerhin ist man seit drei Spielen (gegen Langenzersdorf, Niederleis und Asparn) sieglos. „Vom Spielglück sind wir nicht gerade verfolgt, aber dann müssen wir das erzwingen. Es wird Zeit, dass wir wieder dreifach punkten“, so die Ansage von Obmann Hermann Kaiser. Gelingt das schon gegen die Stronsdorfer, wäre es ein großer Erfolg für den SVG. Denn die Elf von Ewald Jenisch ist saisonübergreifend seit elf Spielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage gab's gegen den späteren Meister Leobendorf II.

Zwei Teams aus dem unteren Tabellendrittel messen sich am Samstagnachmittag. Das Korneuburg-Duell zwischen Langenzersdorf und Großrußbach sah man zuletzt in der 2. Klasse Donau. Fast eineinhalb Jahre später gibt es nun das nächste Wiedersehen. Für SVLE-Sportleiter Martin Fischer ein wichtiges Spiel: „Da kommen jetzt die Tage der Wahrheit. Da erwarten wir uns schon, dass wir performen.“

Erstes Spiel für Neo-Hausleiten-Trainer

Der neue Coach des SVH, Ronald Jirout kann sein Debüt mit einem Heimmatch feiern. Es geht gegen die SG Obritz/Hadres, die aufgrund des 3:0-Erfolgs über Großrußbach mit Rückenwind kommt. Ähnlich ist aber auch die Situation in Hausleiten, denn gegen die Eintracht schnappte man sich die ersten Punkte dieser Saison. „Super, jetzt kommen die mit breiterer Brust“, schmunzelte Übungsleiter Daniel Zöhrer, fügte aber an: „Ich freu' mich aber schon auf die Partie, sie haben eine super Anlage. Für mich fast ein Heimspiel, ich wohne ja um die Ecke, in Sierndorf.“ Jirout schob die Favoritenrolle klar zum Gegner: „Ich kann mich gegen Obritz/Hadres jetzt auch nicht hinstellen und sagen, wir sind zu Hause der Favorit. Das liegt beim Gegner.“

Abgeschlossen wird der sechste Spieltag vom Duell zwischen der ÖTSU Großmugl und Asparn. Beide konnten in der Vorwoche Siege einfahren. Die Mugler gewannen 3:4 in Niederleis, während Asparn Göllersdorf mit 2:1 besiegte. Wenngleich der ASV gut in diese Spielzeit startete, konnte vor allem Großmugl in den ersten fünf Partien überzeugen und überraschen. Die Majstorovic-Elf steht mit acht Punkten auf Rang fünf.

Der Spieltag im Überblick:

Freitag, 19.30 Uhr: Göllersdorf - Stronsdorf (Kocyigit), Laa - Eintracht Pulkautal (Orsolic), Ladendorf - Spillern (Reiss).

Samstag, 16.30 Uhr: Großrußbach - Langenzersdorf (Sulejmanovic), Hausleiten - SG Obritz/Hadres (Winkler), Unterstinkenbrunn - Niederleis (Kokoszka).

Sonntag, 16.30 Uhr: Großmugl - Asparn (Cosic).