Ein Spieltag über vier Tage

Den Startschuss setzten bereits zwei Mittwochspiele. Um 18:15 besiegte Unterstinkenbrunn den UFC Hadres-Markersdorf spät. Erst in der 89. Spielminute erzielte Top-Torschütze Ondrej Zybal das Siegtor. Nicht ganz so spät, dafür deutlicher drehte der SV Spillern seine Partie gegen Hausleiten. Aus einem zwischenzeitlichen 2:1-Rückstand, wurde ein 2:2 zur Pause. Am Ende siegte die Schober-Elf deutlich mit 6:2 (!) im Bezirksduell.

Der USV Niederleis erwartet Andreas Fitz wieder zurück auf der Trainerbank. Der Coach kehrt von einer Sperre zurück und tritt gemeinsam mit seiner Mannschaft den Gang nach Großmugl an. Der Tabellenzwölfte steht weiterhin ohne Rückrundensieg da. „Die Mannschaft gewinnt nichts und das kratzt an der Moral“, meinte Sektionsleiter Roman Haller. Für die ÖTSU ist es nicht das einzige Spiel in dieser Woche, auf das reguläre Match in der 25. Runde am Donnerstag folgt nämlich das Duell mit dem SC Ladendorf am Sonntag.

SCL spielt zwei Mal am Wochenende

Bevor die Elf von Florian Prantz nach Großmugl muss, erwartet sie den UFC Obritz. Die Hoffnung auf Platz zwei ist mittlerweile gering. Die Unterstinkenbrunner liegen klar vor dem SCL, weshalb Prantz dem aktuell Zweitplatzierten auch Respekt zollte: „Jetzt muss man auch sagen, dass sich Unterstinkenbrunn den zweiten Platz verdient hat. Sie waren die letzten Wochen sehr konstant und auch gegen uns die bessere Mannschaft.“

Beim Ladendorf-Gegner vom Freitag, Obritz, ist derzeit der Wurm drinnen oder auch die Luft raus. Ständige Verletzungproblemen gepaart mit Legionären die auch laut Trainer Manfred Augustin „nicht mehr ganz 100 Prozent geben“ sorgten für zwei hohe Niederlagen (6:0 gegen Unterstinkenbrunn, 0:4 in Wördern) in den letzten drei Partien.

Mit zwei Siegen im Rücken empfängt Göllersdorf den SC Enzersfeld. Obwohl die Form der Göllersdorfer derzeit stark ist, geht man eher als Außenseiter in das Duell. Der SCE konnte in den letzten vier Spielen zwar nicht gewinnen, erkämpfte sich ganz im Stil der Zöbinger-Elf einen späten Punkt gegen Leobendorf II. Außerdem spricht die Vergangenheit für Enzersfeld. Im direkten Duell mit den Hollabrunnern hat man die Nase vorn. In sechs Spielen gab's vier Siege und zwei Remis.

SCS waren die Letzten, die in Leobendorf ein Tor erzielten

Im letzten Stronsdorfer Heimspiel der Saison kommt der Meister aus Leobendorf. Für Christian Stürbl wird es das letzte Meisterschaftsmatch sein, in der Woche darauf steht Mario Penisch also wieder im Tor. Die Zuschauer wären jedenfalls glücklich, wenn es eine Wiederholung des Hinspiels gäbe. Im Herbst trennten sich die Mannschaften mit einem spektakulären 4:4-Remis, welches ein Elfmeter von Patrik Batoha in der Nachspielzeit erst herbeiführte. Im Übrigen waren die Stronsdorfer das letzte Team, das in Leobendorf gegen den SVL II traf. In den vier darauffolgenden Spielen spielte die Haselmayr-Elf jeweils zu Null.

Zum Abschluss empfängt der SV St. Andrä/Wördern Großrußbach. Für die Tullner ist es das letzte Heimspiel in dieser Saison und somit auch das letzte 1. Klasse-Match für mindestens ein Jahr. Dabei wird der Tabellenletzte wohl eine Wiederholung des Hinrundenspiels verhindern wollen. In Großrußbach verlor der SVS mit 4:0.

Die Spiele im Überblick:

Mittwoch, 18.15 Uhr: Unterstinkenbrunn - Hadres-Markersdorf (Seizer); 19.30 Uhr: Spillern - Hausleiten (M. Wind).

Donnerstag, 17.30 Uhr: Großmugl - Niederleis (Krzalic), Göllersdorf - Enzersfeld/W. (Daubeck).

Freitag, 19.30 Uhr: Ladendorf - Obritz (M. Weber; Flusser), Stronsdorf - Leobendorf II (Schiller; G. Ehrentraut).

Samstag, 17.30 Uhr: St. Andrä / W. - Großrußbach (R. Ergin).

Sonntag, 17.30 Uhr: Großmugl - Ladendorf (S. Celik; B. Schuster).