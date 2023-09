Erster gegen Zweiter im Derby

Die Unterstinkenbrunner gehen als Tabellenführer ins Derby, zusätzlich spielt die Hammer-Elf auch noch zu Hause. Gute Voraussetzungen? Ja, aber mit dem SC Stronsdorf kommt ein Gegner, der zuletzt sehr stark drauf war. Zuletzt in der Vorsaison gegen Leobendorf II verloren sind die Stronsdorfer saisonübergreifend sieben Spiele ungeschlagen. „Wir werden immer kompletter. Jetzt steht der Showdown an und wir sind gut drauf. Aber vor allem wollen wir dieses Derby gewinnen“, bleibt Sportleiter Michael Czarda selbstbewusst. Die Ungeschlagen-Serie des SVU riss vor zwei Wochen, ein 4:0-Sieg über Asparn brachte den Tabellenersten aber wieder in die Spur. Die Vorfreude aufs Top-Duell überwiegt also bei Trainer Jürgen Hammer: „Es wird ein super Match. Wir wissen wie gut sie sind, aber in einem Derby gibt's auch keinen Favoriten.“ Laut dem Unterstinkenbrunner Coach ist es überhaupt das erste Derby gegen Stronsdorf, wo beide Teams so weit vorne in der Tabelle stehen: „Das hat's glaub ich noch nie gegeben, dass da der Erste gegen den Zweiten spielt.“

Nach der Pause gegen beflügelte Aufsteiger

Noch zuvor trifft Ladendorf auf Spillern-Schreck Eintracht Pulkautal. Das Aufsteigerteam von Maximilian Pabst schlug den SVS in der Vorwoche mit 4:3. Eine Errungenschaft, die die Ladendorfer nur eine Woche zuvor nicht bewerkstelligen konnten. Die Prantz-Elf musste sich zu Hause mit 0:1 geschlagen geben und hatte am letzten Spieltag spielfrei.

Vor den Ladendorfern steht übrigens erst seit kurzem die SG Obritz/Hadres. Nach einem 4:3-Sieg gegen Laa wartet mit Spillern nun der nächste harte Brocken. Übungsleiter Daniel Zöhrer lobte den Gegner im Vorfeld: „Wir werden auch da alles reinhauen. Es wird sicher nicht viel leichter werden als gegen Laa. Spillern ist gerade im spielerischen Bereich sicher eine der stärksten Mannschaften der Liga.“

Das dritte und letzte Freitagsmatch steigt in Laa, wo der Absteiger auf den Aufsteiger in Form von Langenzersdorf trifft. Das erste Duell mit einem Liganeuling konnten die Thermenstädter klar für sich entscheiden. Vor zwei Wochen schlug man die Eintracht beeindruckend mit 7:1. Die Probleme des SCL liegen aber insbesondere in der Defensive. „Natürlich wollen wir die vielen Gegentore vermeiden. Aber anscheinend ist es dann irgendwie in der Mannschaft drinnen, dass sie immer Vollgas geben will.“ Gegner Langenzersdorf braucht auf der anderen Seite dringend ein Erfolgserlebnis. Nach drei Niederlagen in Folge findet man sich nun am Ende der Tabelle wieder. Unruhe kommt dadurch trotzdem noch nicht hinein, wie Sportleiter Martin Fischer unterstrich: „Wir müssen weiterarbeiten. Trotz alledem wollen wir den Jungen vertrauen und das wird zurückkommen.“

„Wir können nur überraschen“

Mit einem Auswärtssieg in Langenzersdorf verschaffte sich der SV Hausleiten etwas Luft. Außerdem war es das erste Mal, dass der SVH unter Neo-Coach Ronald Jirout punkten konnte. Am Samstagnachmittag empfängt man nun Niederleis. „Dass wir zu Hause spielen, macht es auch nicht einfacher. Wir können nur überraschen. Wenn wir etwas Zählbares holen, bin ich schon zufrieden“, will Jirout weiterhin kleine Brötchen backen.

Sowohl Großrußbach als auch Asparn konnten in den letzten drei Runden zweimal gewinnen. Mit neun, beziehungsweise acht Punkten stehen beide deshalb im Tabellenmittelfeld. USVG-Funktionär William Trebla hält sich vor dem Duell mit dem Aufsteiger bedeckt. „Wir haben uns gut rehabilitiert, jetzt schauen wir was geht.“ Selbst nach der 0:4-Klatsche gegen Unterstinkenbrunn rechnet sich Asparn-Coach Alexander Schuh etwas gegen die Großrußbacher aus. „Gegen Unterstinkenbrunn wäre es ein Zusatzpunkt gewesen. Großrußbach ist schon eher in unserer Reichweite. Wir wollen wieder voll Power,“

Abgeschlossen wird die 8. Runde vom Duell zwischen Großmugl und Enzersfeld. Letztere stellen zusammen mit Stronsdorf immer noch die beste Defensive der Liga (sechs Gegentore). Mit Alexander Nemetzek hat die Kraml-Elf außerdem noch eine besondere Qualität, der Offensivmann traf bereits vier Mal nach Einwechslung. „Wenn er so weiterspielt, wird er eh künftig von Anfang an spielen“, verriet SCE-Coach Christian Kraml in der Vorwoche. Ob das wirklich passiert, wird man erst am Sonntagnachmittag in Großmugl sehen.

Der Spieltag im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: Laa - Langenzersdorf (Daubeck), Ladendorf - Eintracht Pulkautal (Geyer), Spillern - Obritz/Hadres-Markersdorf (Obritzberger).

Samstag, 16 Uhr: Unterstinkenbrunn - Stronsdorf (Autherith), Hausleiten - Niederleis (Fischer).

Sonntag, 16 Uhr: Großmugl - Enzersfeld (Zilic), Großrußbach - Asparn (Toiflhart).