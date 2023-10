Fünf mögliche Tabellenführer am Ende dieser Runde

Das Spiel dieser Runde findet in Stronsdorf statt, wo die Jenisch-Elf den SC Ladendorf empfängt. Beide Teams stehen bei 21 Zählern, doch nicht nur das. Laa hat ebensoviele Punkte. Mit einem Sieg würden die Ladendorfer aber - ungeachtet aller anderen Ergebnisse - an der Spitze bleiben. Gewinnt Stronsdorf das Topspiel, müssten die SCS-Anhänger auf einen Umfaller von Laa in Göllersdorf hoffen. Da das Derby zwischen den Thermenstädtern und Stronsdorf mit 2:2 endete, entscheidet die Tordifferenz - und dort hat Laa deutlich die Nase vorne (+19 im Gegensatz zu +13).

Noch bevor die Top-Drei-Teams spielen, empfängt Unterstinkenbrunn mit Großrußbach den Tabellensechsten. Die Korneuburger ließen zuletzt zwar ergebnistechnisch nach, sind der Hammer-Elf jedoch mit nur einem Punkt Rückstand dicht auf den Fersen. Die Tabellenführung würde sich für den SVU nur dann ausgehen, wenn Stronsdorf und Ladendorf Unentschieden spielen. Darüber hinaus dürfte Laa maximal einen Zähler holen.

Für die Spielgemeinschaft müsste schon alles passen

Der fünfte mögliche Tabellenführer im Bunde ist Obritz/Hadres. Die Spielgemeinschaft gastiert beim USV Niederleis (10.). Um in die nächste Runde als Erstplatzierter zu gehen, müsste die SG diese Partie ohnehin gewinnen, obendrein dürfte aus Sicht der Zöhrer-Elf keines der Top-Vier-Teams einen Sieg einfahren.

Auch dahinter könnte es in dieser Woche viel Bewegung geben. Wenn am Samstagnachmittag das erste Korneuburger Bezirksduell stattfindet, hat Enzersfeld (13.) die Chance den Abstiegsplätzen zu entkommen, während der SV Spillern (7.) zumindest in die Top-Sechs vorstoßen könnte. Mit Großmugl und Hausleiten treffen einen Tag später erneut zwei Korneuburger Mannschaften aufeinander. Die Mugler und der SVH sind dabei mit je 16 Punkten gleichauf.

Aufsteiger-Duell nach Pokal-Überraschung

Nachdem die Eintracht am Donnerstag überraschend Dobersberg schlug und damit ins Viertelfinale des Admiral NÖ-Meistercup einzieht, müssen die Pabst-Mannen am Sonntag zu Mitaufsteiger Asparn. Beide Clubs stehen derzeit knapp über dem Strich, gerade deswegen würde es sich bei einem Sieg um Big Points handeln.

Der Spieltag im Überblick:

Samstag, 15 Uhr: Enzersfeld - Spillern (Pelic), Unterstinkenbrunn - Großrußbach (Fischer); 18 Uhr: Stronsdorf - Ladendorf (Schindl).

Sonntag, 14 Uhr: Asparn - Eintracht Pulkautal (Seven), Großmugl - Hausleiten (Usrael); 15 Uhr: Niederleis - SG Obritz/Hadres-Markersdorf (Uguz); 15.30 Uhr: Göllersdorf - Laa (Scharl).