Geht jetzt der Knopf auf?

Am Sonntag trifft Enzersfeld auf Hausleiten. Das Duell der letztjährigen Spitzenteams und aktuellen Mittelfeldmannschaften ist auf dem Papier ausgeglichen. Während bei Hausleitens Lörinczi in der Vorwoche der Knopf aufging (drei Treffer gegen Obritz), wartet man in Enzersfeld noch auf die Effizienz vor dem Tor. In Unterstinkenbrunn und Spillern erspielte sich die Kraml-Elf jeweils massenhaft Chancen, holte insgesamt aber nur einen Punkt. Enzersfeld-Trainer Christian Kraml war selbstverständlich nicht glücklich mit der Ausbeute, ist aber guter Dinge: „Es ist schon langsam nicht mehr lustig mit der Chancenverwertung. Was mich positiv stimmt, ist, dass wir körperlich gut drauf sind. Aufgrund der Ausfälle könnte es aber schwierig werden.“

Auf 5:0 Klatsche folgt Spillern

Die Ladendorfer mussten im Top-Duell gegen Leobendorf II eine bittere 5:0 Niederlage hinnehmen. Spillern könnte die Prantz-Elf nun zum besten Zeitpunkt erwischen. Mit einem Sieg wäre der SVS punktegleich, mit einem Spiel mehr als Ladendorf. Bitter für Spillern: Beide Außenverteidiger (Tim Pidner, Markus Hafner) verletzten sich gegen Unterstinkenbrunn. Philip Frithum rückt wahrscheinlich wieder eine Position zurück. Lukas Pabisch gilt als Kandidat für die Linksverteidiger-Position.

Göllersdorf empfängt Niederleis am Freitagabend. Unter der Woche ging der SVG in Niederleis mit 5:0 unter. Die Favoritenrolle nimmt Trainer Harald Zöbinger nicht an: „Auf dem Papier sind wir vielleicht der Favorit. Aber wir sind nach dem letzten Auftritt nicht in der Lage, einen Gegner zu unterschätzen. Wir müssen alles abrufen, damit wir drei Punkte einfahren können.

Derbytime in Obritz

Der dritte Klub, der in der vergangenen Woche ein herbe Niederlage einstecken musste, war Obritz. Wieder ersatzgeschwächt, verlor der UFC 0:6 in Hausleiten. Zusätzlich verletzten sich die beiden Innenverteidiger Martin Sus und Sebastian Ofner. Zumindest bei ersterem ist eine Rückkehr in Sicht. Für Trainer Manfred Augustin hat das Duell mit Stronsdorf einen höheren Stellenwert: „Das ist schon ein Derby für uns. Es gibt ja bei den Jugendmannschaften eine Spielgemeinschaft mit ihnen. Wir werden schauen, dass wir wieder eine Truppe zusammenbekommen.“ Nach dem Sieg gegen Tabellenschlusslicht Wördern verabschiedete sich der SCS komplett aus dem Abstiegskampf. Sportlicher Leiter Michael Czarda über den nächsten Gegner: „Das ist eine Wundertüte, aber wenn Ferdinand Weinwurm und Andreas Sulz wieder spielen, die haben halt einfach eine gewisse Qualität. Die können der Mannschaft schon helfen.“

Abstiegskandidaten gegen Top-Teams

Gut aufgelegte Niederleiser kommen zu den abstiegsbedrohten Hadresern. Die Leistungen von Hadres-Markersdorf waren zuletzt in Ordnung, die Punkteausbeute hingegen nicht (zwei Punkte aus den letzten vier Spielen). Der sportliche Leiter Lukas Hannak ist optimistisch: „Wenn sie zu uns kommen, könnten wir eine Chance haben. So etwas wie im Herbst (Anm.: 8:1 Niederlage) passiert nicht mehr. Die Chance wird immer kleiner. Aber solange es rechnerisch möglich ist, glauben wir daran.“ Niederleis-Coach Andreas Fitz war vom 5:0-Erfolg gegen Göllersdorf angetan: „Da kannst du nur zufrieden sein.“

Noch schwerer hat es auf dem Papier St. Andrä. Gegner Unterstinkenbrunn holte in den vergangenen vier Partien zehn Zähler, während Wördern zwei Punkte sammelte (Remis gegen Großmugl und Leobendorf II).

Der sportliche Leiter Robert Fink hat in Anbetracht des Leobendorf-Spiels doch Hoffnung: „Unser bestes Spiel in der Rückrunde war bis jetzt gegen den Erstplatzierten. Vielleicht schaffen wir so einen Auftritt auch gegen den Zweitplatzierten.“

Abgeschlossen wird die 20. Runde vom zweiten Korneuburger Bezirksduell. Die ersatzgeschwächten Großrußbacher empfangen Leobendorf II. Der Tabellenführer fuhr am vergangenen Dienstag einen 5:0-Heimerfolg gegen Verfolger Ladendorf ein und hat nun neun Punkte Vorsprung. Beim USVG ist es laut Sektionsleiter Daniel Kahr „gerade echt schwierig.“ Zur Zeit hat der Tabellenelfte einige Ausfälle zu verkraften.

Der Spieltag im Überblick:

Freitag, 19.30 Uhr: Ladendorf - Spillern (Daubeck); 20 Uhr: Göllersdorf - Großmugl (Emnadze; G. Ehrentraut), Obritz - Stronsdorf (Marcel-R. Nan).

Samstag, 16.30 Uhr: Hadres-Markersdorf - Niederleis (Atik), St. Andrä/W. - Unterstinkenbrunn (J. Marek).

Sonntag, 16.30 Uhr: Enzersfeld/W. - Hausleiten (Uguz), Großrußbach - Leobendorf II (Habrour).