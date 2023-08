Gibt es die nächsten Aufsteiger-Pleiten?

Zwei von drei Aufsteigern erwischten keinen guten Saisonstart. Die Ausnahme ist der ASV Asparn, der sich in Spiel eins ein Remis gegen Niederleis erspielte. Einfacher wird es nicht für die Elf von Alexander Schuh. Im ersten Ligadebüt der SPUSU-Arena empfängt man den SC Stronsdorf. „Gegen die wird's interessant, sie sind für mich ein Geheimfavorit“, erklärte Coach Schuh. Seine Mannen müssen aufpassen, denn am Dienstag packten die Stronsdorfer gegen Aufsteiger Langenzersdorf ordentlich zu und gewannen mit 6:0. Erwischt der SCS den zweiten Liganeuling oder kann sich Asparn ähnlich stark präsentieren wie gegen Niederleis?

Die Eintracht empfängt mit Unterstinkenbrunn ein Top-Team der Liga. Dabei kommen die Pulkautaler von einer 0:6-Klatsche gegen Göllersdorf, während der SVU in Spillern mit 0:5 gewann. Die Vorzeichen aus Sicht der Eintracht sind also alles andere als positiv. Trainer Maximilian Pabst spricht von einem Prozess: „Der Unterschied zwischen 1. Klasse und 2. Klasse ist halt wirklich groß. Es ist ein Prozess, aber wenn du einmal drin bist, kannst du den Aufwind auch mitnehmen.“ Der Startschuss dafür soll bereits gegen den Vorjahreszweiten erfolgen.

Langenzersdorfer Heimdebüt

Auch der dritte Aufsteiger muss gegen ein Team ran, welches in der Runde zuvor einen Kantersieg einfuhr. Die Langenzersdorfer selbst bezahlten gegen den SC Stronsdorf Lehrgeld, wie Sportleiter Martin Fischer erklärte, und verlor mit 0:6. Göllersdorf demontierte widerrum die Eintracht mit 6:0. Langenzersdorfs hofft im ersten Heimmatch der Meisterschaft auf den Rückhalt der Zuschauer und schmunzelte: „Das passt super, wenn wir schon mit Minus acht Toren in das Spiel reingehen und Göllersdorf ihr letztes Spiel 6:0 gewonnen hat. Wir hoffen im ersten Match natürlich auch auf unsere Fans.“

Ein noch siegloses Ladendorf trifft am Freitagabend auf den USVG Großrußbach. In der Vorsaison tat sich die Prantz-Elf schwer, spielte im Herbst Unentschieden (3:3) und siegte im Frühjahr durch ein Eigentor (1:0). Die Großrußbacher stehen derzeit besser in der Tabelle da - drei Punkte im Vergleich zu Ladendorfs zwei Zähler - und können ohne Druck in das Duell gehen. „Mit Ladendorf kommt wieder ein Gegner, wo wir nichts zu verlieren haben“, so Obmann Gabriel Flandorfer.

Gelingt Enzersfeld der perfekte Saisonstart?

Nur zwei Vereine konnten die ersten zwei Partien gewinnen: Absteiger Laa und der SC Enzersfeld. Während Erstere in dieser Woche spielfrei sind, gastiert der SCE beim USV Niederleis. „Da hängen die Trauben hoch, sie haben sechs Punkte“, unterstrich der Niederleiser Trainer Andreas Fitz. Enzersfeld-Coach Christian Kraml war klarerweise mit dem Meisterschaftsbeginn zufrieden: „Das war natürlich ein sehr guter Start. Es wird sicher wieder Rückschläge geben. Aber ich traue mir schon zu sagen, dass wir eine bessere Rolle als im Frühjahr spielen werden.“

Bezirksderby der Punktelosen

Mit Hausleiten und Spillern treffen zwei punktelose Mannschaften aufeinander, wobei der SVH erst ein Saisonspiel hatte. Im Korneuburger Bezirksderby geht es gerade für den SVS darum, den Fehlstart noch abzuwenden. „Das Spiel ist natürlich enorm wichtig“, erklärte Sektionsleiter Patrick Purtscher. In letzter Zeit hatte Spillern die Nase vorn gegen die Hausleitner, gewann vier der letzten fünf Partien.

Abgeschlossen wird die dritte Runde vom Duell zwischen der SG Obritz/Hadres und Großmugl. Die ÖTSU erwischte einen guten Saisonstart, holte bereits vier Zähler. „Es wird wieder ein ganz anderes Spiel. Da müssen wir erneut kämpfen mit unseren Ausfällen. Danach sollte es besser ausschauen“, so die Einschätzung von Spielertrainer Mario Majstorovic, der gegen die Spielgemeinschaft zumindest nicht auf dem Platz mitwirken kann, er erhielt beim 0:0 in Ladendorf die Rote Karte.

Der Spieltag im Überblick:

Freitag, 19.30 Uhr: Ladendorf - Großrußbach (Daubeck), Niederleis - Enzersfeld (Rehrl), Spillern - Hausleiten (Emnadze); 20 Uhr: Langenzersdorf - Göllersdorf (Karner), SG Obritz/Hadres - Großmugl (Usrael).

Samstag, 16 Uhr: Asparn - Stronsdorf (Oezdogan); Sonntag, 17 Uhr: Eintracht Pulkautal - Unterstinkenbrunn (Katterbauer).