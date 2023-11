Jenisch und Fitz gegen ihre Heimat-Klubs

Nach dem Sieg im Top-Spiel gegen Ladendorf geht es für Tabellenführer Stronsdorf nun nach Pfaffendorf, die Eintracht wartet. Für SCS-Übungsleiter Ewald Jenisch eine besondere Angelegenheit, er lebt immerhin in Pfaffendorf: „Da kann ich mit dem Radl zum Match hinfahren.“ Jenisch lobte im Vorfeld die Entwicklung des kommenden Gegners: „Guter Trainer, guter Umfeld - da passt wirklich einiges bei ihnen.“ Der SVEP stellte in den letzten Wochen unter Beweis, dass man durchaus in der 1. Klasse mithalten kann. Unter anderem schlug die Pabst-Elf mit der SG Obritz/Hadres den aktuellen Tabellenzweiten, bei Titelanwärter Ladendorf gab's außerdem ein Remis. Bewahrheitet sich die Rolle der Eintracht als Favoritenschreck auch gegen Stronsdorf?

Übungsleiter Andreas Fitz gastiert mit seinen Niederleisern in Langenzersdorf. Wobei so wirklich ist Fitz kein Gast beim SVLE. Der 49-jährige Trainer wohnt nämlich in Langenzersdorf und coachte den Aufsteiger sogar von 2015-2017. Trotz allem steht für Niederleis der sportliche Erfolg im Vordergrund, mit einem Sieg über den Tabellenletzten könnte man sich etwas Luft auf die Abstiegsränge verschaffen, wenn die Konkurrenz nicht auch punkten sollte.

Das untere Drittel könnte es schwer haben

Apropos Konkurrenten, die haben allesamt harte Brocken vor der Brust. Die Unentschiedenkönige aus Göllersdorf - die Zöbinger-Elf bietet mit sechs Remis den Höchstwert der Liga - müssen nach Spillern zum Tabellensiebten, der in der Vorwoche klar Enzersfeld schlug. Der SCE rutschte damit auf den vorletzten Platz und muss am Freitagabend nach Ladendorf, für Enzersfeld-Coach Christian Kraml „ein Bonusspiel.“ Der ASV Asparn hat hinter Eintracht Pulkautal das auf dem Papier schwierigsten Gegner vor sich. Die SG Obritz/Hadres katapultierte sich mit einem knappen und spektakulären 3:2 gegen Niederleis auf Platz zwei und empfängt nun Aufsteiger Asparn.

Heimstarke Laaer, Unterstinkenbrunn dafür zu Gast eine Macht

Vor dem direkten Duell und Highlight-Spiel aus Sicht der Unterstinkenbrunner, müssen sowohl Laa als auch der SVU gegen Korneuburger Teams ran. Die heimstarke Orman-Elf kann sich dabei auf eine Partie vor eigenem Publikum freuen und empfängt zuletzt überzeugende Großmugler. SV Unterstinkenbrunn ist zu Gast bei Hausleiten - ein gutes Omen für die Mannen von Jürgen Hammer. Denn der SVU enttäuscht zwar zu Hause, ist dafür auswärts als einziges Team der Liga noch ungeschlagen.

Der Spieltag im Überblick:

Freitag, 19.30 Uhr: Ladendorf - Enzersfeld (Autherith); 20 Uhr: Langenzersdorf - Niederleis (Erkus), SG Obritz/Hadres - Asparn (Javornik).

Samstag, 14 Uhr: Hausleiten - Unterstinkenbrunn (Mihajlovic); 16 Uhr: Eintracht Pulkautal - Stronsdorf (Waitz), Laa - Großmugl (Kedrus); 16.30 Uhr: Spillern - Göllersdorf (Kirschner).