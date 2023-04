Ladendorf will in Reichweite bleiben

Werbung

Für die zweitplatzierten Ladendorfer geht es am Freitagabend nach Stronsdorf. Beide Torhüter fehlen dem SCS beim Bezirksduell. Deshalb kommt höchstwahrscheinlich Christian Stürbl zum Einsatz. Das könnte dem SCL einen Vorteil verschaffen, immerhin will der Klub den Abstand auf Tabellenführer Leobendorf II nicht vergrößern. „Wenn wir Punkte liegen lassen, könnte das die Brisanz rauslassen“, so Trainer Florian Prantz, der das Top-Duell nicht außer Augen lässt.

Debüt gegen den Erstplatzierten

Tabellenführer Leobendorf II muss nach Göllersdorf. Das letzte Duell entschieden die Korneuburger mit 5:0 für sich. Beim SVG gibt Harald Zöbinger sein Debüt als Göllersdorf-Trainer. Zöbinger will sich vorab auf die Defensive konzentrieren, sah die Spielabsage in der Vorwoche aber durchaus als Vorteil: „Wir wollen an kleinen Rädchen drehen. Der Gegner ist kein einfacher, aber wir können davor arbeiten. Es ist sicher nicht verkehrt, dass wir bisschen mehr Zeit bekommen.“

Die Personalprobleme der letzten Wochen entspannen sich bei den Obritzern ein bisschen. Kapitän Stefan Ruhdorfer kommt wieder zurück in die Mannschaft. Die restliche Verletztenliste bleibt hingegen bestehen. Die letzten Begegnungen mit Niederleis waren meist ausgeglichen. Auch am Freitagabend wird eine enge Partie erwartet, schließlich liegt Obritz nur einen Punkt hinter dem USV.

Vor dem Duell mit Spillern fuhr der SV Unterstinkenbrunn in der Vorwoche den ersten Rückrunden-Sieg ein. Das Comeback von Stammtorhüter Patrik Lehner stärkte die Defensive, auch wenn einige Stützen fehlten. „Seine Rückkehr darf man nicht unterschätzen, das ist auch vom Kopf her was ganz anderes“, war sich Übungsleiter Jürgen Hammer sicher. Es bleibt abzusehen, ob die Hammer-Elf in den nächsten Matches nachlegen kann. Mit Sicherheit wird Spillern aber eine Bewährungsprobe für den SVU werden. Im Herbst ließ der SVS den Unterstinkenbrunnern keine Chance und siegte mit 5:0. Gelingt der Schober-Elf erneut ein Sieg, liegt man nur mehr einen Punkt hinter Unterstinkenbrunn.

Brennt noch Licht im Tabellenkeller?

Großrußbach erarbeitete sich durch den Sieg in Hadres einen komfortablen Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Sonntagmittag gegen Hausleiten kann der USVG deshalb befreit aufspielen. Ein Mittelfeldplatz erscheint für die Schwarz-Gelben nicht mehr unrealistisch.

Hadres und St. Andrä stehen hingegen mit dem Rücken zu Wand. Mit zehn und sieben Punkten fehlt bei beiden Klubs einiges auf einen Nichtabstiegsplatz. Dort stehen derzeit die zwölftplatzierten Großmugler mit 18 Punkten. Sektionsleiter Roman Haller sprach nach dem Match gegen den SVU davon, dass sein Team „wie ein Absteiger“ spielte. Gegen Großmugl braucht St. Andrä nun unbedingt einen Erfolg. „Die nächsten 3 Spiele werden richtungsweisend sein, ob meine Euphorie und Hoffnung gerechtfertigt ist“, so der sportlicher Leiter Robert Fink.

Die Hadreser wollen sich auch nach der Niederlage im wichtigen Spiel gegen Großrußbach nicht geschlagen geben. Der sportliche Leiter Lukas Hannak hat vor dem Enzersfeld-Duell noch Hoffnung: „Wir geben uns nicht auf und das ist natürlich positiv. Wir werden weiterkämpfen. Wir haben zwar acht Punkte Rückstand, aber es sind noch neun Spiele zu spielen.“ SCE-Trainer Christian Kraml warnt davor, den Gegner zu unterschätzen: „Die Neuzugänge wirken sehr gut. Bei ihnen muss man den Hebel in der Abwehr ansetzen. Ich denke, da sind sie anfälliger.“

Die Spiele im Überblick:

Freitag, 19.30 Uhr: Ladendorf - Stronsdorf (M. Weber); 20 Uhr: Obritz - Niederleis (Paleskic).

Samstag, 16.30 Uhr: Enzersfeld/W. - Hadres-Markersdorf (Habrour), Göllersdorf - Leobendorf II (Ünlü), Unterstinkenbrunn - Spillern (Dye; G. Ehrentraut).

Sonntag, 11 Uhr: Großrußbach - Hausleiten (Tren); 16.30 Uhr: St. Andrä/W. - Großmugl (Zilic).