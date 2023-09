Mit Rückenwind ins Derby

Die Rollen im Derby sind vertauscht im Vergleich zum Vorjahr. Während die Göllersdorfer letzte Saison eines der Überraschungsteams waren, hielt sich Großmugl nur knapp über dem Strich. Anders in dieser Spielzeit: Die Zöbinger-Elf konnte nur eines aus sieben Matches siegreich bestreiten, seit der zweiten Runde wartet man mittlerweile schon auf den zweiten Dreier. „Vielleicht tut uns die spielfreie Pause ganz gut, da können wir uns neu sortieren und eventuell auch Ziele neu stecken“, meinte SVG-Trainer Harald Zöbinger nach der Niederlage in Enzersfeld vor zwei Wochen. Obwohl seine Mannschaft in der Tabelle aktuell deutlich besser dasteht als der Konkurrent, warnt Großmugl-Sektionsleiter Roman Haller: „Das wird ein Knochenjob. Wir müssen in jedem Match wirklich 100 Prozent geben.“

Nur der Tabellenführer ist ungeschlagen

Als einziges Team der Liga musste der SC Stronsdorf noch keine Niederlage einstecken. Das blieb auch nach dem Spitzenduell in Unterstinkenbrunn so. Für die aktuell starken Leistungen und Ergebnisse kennt SCS-Trainer Ewald Jenisch die Gründe, will aber auch gegen gut aufgelegte Großrußbacher wachsam bleiben: „Die Stimmung ist gut, da ist jeder dabei und das merkt man glaube ich auch am Platz. Wir spielen aber in derselben Liga wie alle anderen. Wenn da jeder Spieler zehn Prozent weniger gibt, sind wir einer weniger. Wir können es uns nicht erlauben nachzulassen.“ Am Selbstvertrauen mangelt es dem USVG nach zwei Siegen in Serie zurzeit nicht, wie Funktionär Leopold Grabler unterstrich: „Es ist natürlich eine richtig enge Liga, aber wir fürchten uns vor keinem mehr. Wir wollen nicht überheblich sein, kommen aber mit Selbstvertrauen.“ Das Duell mit Stronsdorf komme laut Grabler zum „günstigsten“ Zeitpunkt.

Die dritte Freitagspartie findet in Niederleis statt, wo das Bezirksduell gegen Laa ansteht. Die Statistik spricht dabei klar für den Absteiger. Von fünf direkten Duellen aus den letzten 13 Jahren gewann der SCL vier.

Ähnlich unausgewogen sind auf dem Papier auch die Kräfteverhältnisse zwischen Spillen und dem SV Langenzersdorf. Wäre da nicht die Tatsache, dass sich der SVS gegen die vermeintlich kleinen Gegner schwertut (0:2 gegen Großrußbach, 3:4 gegen die Eintracht). In der Vorwoche zeigten die Schwarz-Weißen jedenfalls, dass sich auch mit Rückständen umgehen können, drehten ein 1:2 spät in ein 3:2. „Wir müssen uns immer noch stabilisieren. Das ist alles noch ein bisschen zu wackelig“, konstatierte Chefcoach Michael Labschütz.

„Langsam läuft die Zeit davon“

Umschwung ist erwünscht beim SC Ladendorf, am besten schon am Freitag gegen die SG Obritz/Hadres. Die letzten Ergebnisse des Titelanwärters lassen zu wünschen übrig, am letzten Freitag gab man eine 3:0-Führung gegen die Eintracht aus der Hand, holte am Ende nur einen Punkt. In Vorsaison waren die Ladendorfer in einer ähnlichen Situation vor dem mit Obritz, konnten diese Partie aber gewinnen. Ähnliches erwartet sich Sektionsleiter Bernhard Bauer auch diese Woche: „Wir haben immer gesagt, wir brauchen Zeit und die Mannschaft muss sich einspielen. Aber langsam läuft die Zeit davon.“

Komplett konträr verlief der bisherige Saisonverlauf der beiden Kontrahenten am Samstag. Während Aufsteiger Asparn einen ordentlichen Saisonbeginn hinlegte, kämpfte der SV Hausleiten seit dem Start dieser Spielzeit. In den letzten zwei Wochen wendete sich das Blatt: Der SVH sammelte in diesem Zeitraum sechs Punkte, während die Asparner kein einziges Mal anschreiben konnten. Trotz guten Erfahrungen aus der Vergangenheit will Hausleiten-Sportleiter Johannes Holzweber wachsam bleiben: „Unterschätzen darfst du keinen in der Liga. Aber wir haben in der Vergangenheit dort immer gut gespielt.“

Abgeschlossen wird die neunte Runde vom Duell zwischen Enzersfeld und Unterstinkenbrunn. Die Gastgeber müssen dabei mit Sicherheit auf Kevin Steiner verzichten, der sich nach Spielende in Großmugl noch die zweite Gelbe holte und deshalb gegen den Zweitplatzierten gesperrt ist.

Der Spieltag im Überblick:

Freitag, 19.30 Uhr: Stronsdorf - Großrußbach (Gerald Seizer), Göllersdorf - Großmugl (Cevdet Seven), Niederleis - Laa/Thaya (Mario Strobl); 20.00 Uhr: Langenzersdorf - Spillern (Arif Ünlü), SG Obritz /Hadres-M. - Ladendorf (Hasan Sulejmanovic).

Samstag, 16.00 Uhr: Asparn/Zaya - Hausleiten (Alexander Strauch).

Sonntag, 16.00 Uhr: Enzersfeld/W. - Unterstinkenbrunn (Tomislav Ivankovic).